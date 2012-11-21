香港《信报》：推动RCEP自贸区难掩南海争端

（11月21日社评）

东盟及东亚领导人系列峰会昨天结束,东亚峰会通过"金边发展宣言",倡导均衡、包容与可持续发展,扩大合作.宣言亦支持在2015年建成东盟共同体.从今次东亚领袖系列会议看到,表面上,追求经济合作压倒南海主权争端,但由此也把东盟内部的分歧进一步公开化.

峰会结果有两大焦点.其一是中日韩正式宣布启动自由贸易区谈判.同时各与会国亦确定启动区域全面经济夥伴关系(RCEP)谈判.其二是南海争端问题始终没有成为"热论主角".启动RCEP谈判,敲定2015年达成目标,发展备受瞩目.由东盟加上中、日、韩、澳洲、纽西兰及印度等16国联成的区域全面经济夥伴关系合作体,无疑是除世贸以外全球最大的自贸区.

今次东亚峰会的金边发展宣言,多谈经济,少谈政治,而且东盟峰会暨系列会议也没有把南海主权争端此问题国际化.但看深一层,对於解决南海主权纠纷,上一次东盟部长会议因主权争拗和无法达成南海行为准则共识,罕有不发表共同声明.今次东盟峰会,轮值主席国柬埔寨首相洪森日前指出,峰会一致同意不应将南海主权争议国际化,菲律宾便马上公然反驳,显示东盟内部对解决南海主权争端的主张,不仅出现分歧,而且分歧矛盾进一步公开化.如今问题再度受到压制,无疑加剧了东盟内部的裂痕.

可以说,推进东盟共同体,建立自由贸易区,的确可以为共同体奠下发展的经济基础,但只有经济相互依存,却缺乏政治条件的支撑,显然不必然保证共同体的稳定运行和实现.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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