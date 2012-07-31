《信报》：全球金融丑闻 汇控污泥受染

(7月31日社评)

汇控公布半年业绩,核心税前盈利106亿美元,下跌3%.基於全球经济景气欠佳,银行未来营运收入受制,也属意料中事.然而,业绩公布最受瞩目的焦点,显然并非盈利,而是汇控涉嫌洗黑钱一案所作的7亿美元拨备.

作为跨国大银行,以汇控的声誉,居然卷入近日连串的国际金融丑闻中,包括牵涉虚报伦敦银行同业拆借利率的LIBOR事件、操控欧罗区银行同业拆息、涉嫌没有遵守反洗黑钱的法律规定,消息确实令人错愕.但想深一层,见微知着,由此也反映了全球金融银行业,不论大小型银行,一离开了监管者的视线范围,自律永远是最不可靠的行为约束手段.

LIBOR丑闻牵动全球投资者的神经,禁不住对标榜信任作交易基础的银行业信心动摇.从资本市场各级利率看,银行间同业拆借利率是最基层、也是反映资金价格变化最真实的状况,但是,参与LIBOR价格形成的报价大银行,竟然弄虚作假,集体作弊,把专业操守抛诸脑後,令人咋舌.

英伦银行行长和美联储局主席日前强调,需要彻底改革LIBOR系统.事实上,报价银行以估值而非确实的贷款数据上报,信息隐蔽,作弊轻而易举.可以看到,连全球性资金使用价格决定的机制都出现金融败坏,如何挽回外间对金融银行的信心,如今已成当务之急.但依靠道德性的自律约束,肯定不是改善监管的出路.

汇控一度是香港小投资者的宠儿.今年半年结,平均股东回报率跌至10.5%,未能达标;成本效益比率为57.5%,单位收益所占用的成本亦未能有效下降;如今卷入操控银行间拆借利率漩涡、反洗黑钱内部监管不力,在全球金融丑闻中未能出於污泥而不染,经营光芒褪色.

有研究指出,资产超过1,000亿美元的全球145家银行中,90%在2007-2009年的金融危机期间得到政府支持.用纳税人血汗钱去维护金融体系的稳定,因而要求主要银行在谋利过程中,需要接受更多的行为监管和约束,承担一定的社会责任,也该是大势所趋.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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