《信报》：通胀反覆微调主调不变

（4月10日社评）

中国3月消费物价指数(CPI)同比上升3.6%,升幅较2月份扩大0.4个百分点;与此同时,3月份全国工业生产者出厂价格(PPI)则出现负增长,同比降至负百分之0.3,创27个月来新低.可以看到,当前中国经济面对通胀下行反覆、实体经济需求仍显疲弱之势的格局.3月份通胀回升,除了去年物价上升的“翘尾效应”外,主要的月份季节性因素为蔬菜及水产类食物价格攀升,加上发改委3月下旬上调了成品油价格,令消费物价指数从2月3.2%低位回升,但仍处於今年物价调控4%的目标范围内.

看深一层,通胀下行之势反覆,除了受农产蔬菜等食品价格影响外,主要是2009和2010两年投入巨大货币供应量,M2/GDP比率由2008年约1.45,遽升至1.75,庞大的流动性,对於由去年迄今的物价走势构成反覆压力,挥之不去.惟经去年强力货币紧缩,令通胀整体回落成势,且迄仍在下降的大轨道运行.虽然通胀已告纾缓,但中期的压力,包括全球货币量宽威胁、油价因伊朗地缘政治风险恶化,大有触发价格飙升隐忧,加上所谓的“刘易斯拐点”出现,中国劳动成本上涨如今具有趋势性特徵,令央行提防通胀反弹失控不敢有失,因而短期相信也不会改变货币微调的"小动作"政策.目前PPI出现逾两年来低位,指数从去年7月上升7.5%,辗转下挫,回落之势持续而显着.3月负增长0.3个百分点,除因去年高基数效应外,也反映工业产品供过於求,企业生产迄今仍面临"去存货化"或"去产能过剩化"的调整压力.

总理温家宝在3月人大工作会议上表示,今年宏调政策以"微调"、"预调"为主奏.日前在福建举行的上海、江苏、浙江、福建四省市经济形势座谈会上重申这一点,并强调要处理好经济平稳较快发展、调整结构和管好通胀预期三者之间关系,以经济平稳较快发展为基础,调整结构是关键,物价稳定为保障.照3月CPI和PPI数据看,通胀升势虽反覆却基本受控,反而经济下行风险和不确定性更大,令央行在"稳增长"及"控物价"的权衡中,更需要及时通过"微调"来防范经济降速失控,预料下调存款准备金率或单边贷款利率,在第二季度有不少调整空间和政策弹性.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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