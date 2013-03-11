《信报》：纠正行政腐败 改革须换汤换药

（3月11日社评）

国务院机构改革和职能转变改革方案昨天提交人大审议，这次「大部制」改革建议减少四个正部级机构。至于被批评为组织臃肿、权力腐败的铁道部则将会取消，进行彻底政企分家，反映换届政府的改革决心。

应对中国的改革开放，国务院多次行政机构重组，严格来说，只是政府对市场的介入和控制方式的组织改变，换汤未换药。然而，目前转变经济增长模式，不重新调整政府机构的职能，不进行制度性变革，深化改革恐怕难以寸进。

在当前缺乏对下负责的政治体制下，高度集权的官僚体系已无法获得足够的信息。如今不强化监督和提高政府行政效率，重拾人民对政府的施政信心和政治信任，整个行政体系实在已无法对民众的要求和期望以至社会变迁作出有力支撑，威胁到换届政府的有效管治。

今次政府机构职能转换，国务院强调要处理好政府与市场、企业、社会组织和个人的关系，体现对市场和社会放权。很显然，如今把决策权下放到层级较低，并使之更接近信息发源地，的确有助组织对外部环境变化做出更快速的反应，对于目前深化改革更依赖市场功能，同时满足人民的期望与需求，这种国家治理能力的确十分重要。

「大部制」改革减少了四个正部级机构，然而，克服「帕金逊定律」病态并非问题要害，关键在于削弱政府对国家资源的过分控制，强化行政部门运作信息的透明度，换汤换药，从效率监察、财政约束、会计检查，形成有公众参与的制度化监督机制，对行政权力加以有效制约。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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