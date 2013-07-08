《信报》：金融改革出硬招 “国十条”谋破困局

(7月8日社评)

国务院上周五公布《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》。《意见》提出如何修正金融资源不流向实体经济的纰漏，给小企业获得合理信贷的生路。

金融「国十条」出台，无疑是向市场注入改革信心。从大局观察，出台金融「国十条」，一方面是整治影子银行；另一方面把当前巨大的货币存量，重新进行配置与资源布局。

中国经济走到目前地步，金融系统若不进行结构性整顿，中小微型企业的生存空间势必进一步萎缩。今回《意见》提出的十项政策措施，其中便以逐步加强信贷资产证券化发展，作为激活和优化金融资源使用效率的手段。

理论上，当信贷资产证券化后，这部分资产不占用银行资本，银行的确可以腾出更多信贷空间。不过，银行信贷资产证券化，虽有助提高资本收益率，但同是进行「表外业务」，无疑也是一把「双刃剑」。但无论如何，从《意见》可见，资产证券化是盘活金融资源存量的发展方向。

《意见》亦提及加快建立多层次的资本市场，优化制度安排。可见政策改革的目标，是减少对银行贷款，通过建立多层次的资本市场。但同样看到，发展长期信用的资本市场，制度和法律健全是最重要的建设元素。

很显然，「钱荒」突出银行流动性管理不足；也折射银行信贷限期结构错配与影子银行风险；更反映经济结构性失衡的困局。

如今金融「国十条」力图纠正种种纰漏，照当前形势看，从解决产能过剩到走出金融困境，中国经济现正走到结构性改革的转折点，适度降低经济增速，无疑是当前的政策主调。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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