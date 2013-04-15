《信报》：金价牛熊转势 风险有增无减

香港《经济日报》：习特会和谐背后 暗涌不绝？
习特会落幕，中美都说会谈有进展，表面看似成功为未来双边关系定调，但内里仍暗涌重重。美国在峰会后更急调航空母舰到朝鲜半岛，凸显中美关系仍潜藏太多不明朗因素。
(4月15日社评)
国际金价上周五急挫，一度跌破1,500美元关口。由这一轮牛市1,900美元高位滑落至今，跌幅足足20%，技术上被视为堕入熊市。然而，影响黄金避险功能的好淡因素，如今看来并非一面倒，好与坏发展方向的基础同样显得脆弱，使走势蕴含更大投机性，市场风险有增无减。
如今美国联储局可能在今年底调整购债规模，美汇强势保持，令贵金属更形失色。上周五公布三月生产物价指数按月下跌0.6%，创十个月来最大跌幅，能源价格回落，预期今年内通胀也难肆虐；加上塞浦路斯可能出售黄金储备套现，连串利淡消息冲击，盎斯金价加速暴跌，但牛市是否正式终结，显然仍有争议。
细看金价这轮牛市，2011年八月触及1,900美元高位，很大程度是拜金融危机所赐。今年金价持续回落，最终无力反弹收复失地，体现了后金融危机市场避险情绪的逆转。如今不少投资报告看淡金价前景。很显然，当前无论美国以至全球经济，复苏虽然未算理想，但总比去年情况好转，当时，欧债危机险情严峻，美国财政悬崖的不确定性阴霾压顶，中国经济也有「硬着陆」隐忧。
照目前全球金融形势衡量，却似乎又为黄金牛市的终结留下一个问号。国基会上周发出警告，若银行未能把握当前非常规货币宽松的机会，及时修复资产负债表，不排除再爆发新一轮金融危机。
如今世界范围内债务水平之高，的确令人难以安寝。据历史经验看到，高债务水平往往引发金融及经济危机。对应以信用作基础的法定纸币，黄金没有信用风险，也与负债无关，抵御通胀的保值功能不会因避险作用受削而消失，而且市场深广度大，是中央银行储备资产多元化的理想对象。
以信用作基础的货币，欧美日通过印钞机争相「加印」，是否令新兴经济体继续进行储备资产多样化，趁低吸纳，减省成本，如今不得而知，但上周国基会警告，非常规的货币宽松政策拖得愈长，酝酿新一轮金融危机的风险也愈高，偏偏金价此时却暴跌，熊市的市场预期高唱入云，但好淡发展基础显得脆弱而易变，更突出黄金中长期走势震荡的风险。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
习特会落幕，中美都说会谈有进展，表面看似成功为未来双边关系定调，但内里仍暗涌重重。美国在峰会后更急调航空母舰到朝鲜半岛，凸显中美关系仍潜藏太多不明朗因素。
能源类股去年跳涨23%，表现仅次于矿业类股，市场预计这样优异的表现能够延续，得益于全球再通胀交易(reflation trade)。特朗普当选美国总统促使此类交易加快步伐。
路透香港4月7日 - 法国外贸银行（Natixis）周五发表报告称，中国债转股持续发酵，今年首季已达2,380亿元人民币，煤炭和钢铁行业仍是主力，而建筑和运输业的个案持续增加；目标企业未来将延展至其他高杠杆行业，例如铁路和造船业。