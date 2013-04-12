《信报》：全球“三速增长”严防热钱转向

(4月12日社评)

国基会和世界银行举行年会前夕，总裁拉加德总结金融危机爆发五年后世界经济形势，指出在发达经济体宽松货币政策下，新兴市场必须控制信贷过度扩张，严防资本流动逆转带来的破坏性风险。

雷曼事件发生迄今五年，国基会认为世界局面更为错综复杂，全球经济形成「三类增速」。新兴经济体「增速保持良好」、美国「增速恢复当中」、欧洲和日本「增速衰弱」。

超宽松货币政策的溢出效应，大量不稳定的资本涌向新兴经济体，追逐更高资金回报，风险虽暂时可控，却已出现「警示性」迹象，表现在企业债务急遽攀升，愈来愈多暴露在债务和外汇风险之下。

据资料显示，过去五年，新兴市场公司的外币借款量上升了50%。去年，拉美和亚洲的银行信贷量分别扩张13%和11%。很显然，若资本流动方向逆转，利率再次上升，当中所隐藏的风险就会暴露无遗。

昨天美国联储局公布的议息报告，透露今年底可能改变购买债券规模。一旦「退出政策」酝酿启动，即无可避免对金融市场带来波动；政策的改变也势必触发国际资金流动的方向性逆转。

要防范当前世界经济复苏的「隐患」爆发，拉加德强调，新兴经济体必须加强监管银行业，防止信贷过度扩张，巩固金融系统，并密切留意外汇的风险敞口；发达经济体方面，必须实施更好的财政政策，并减轻货币政策的负担。只有当资本流动等式两端的经济体采取了适当政策平衡，风险才能够得以控制。

然而，照目前情形看，这两端的不平衡，迄今看不到有显着改善迹象；另一方面，国际资金却继续加紧向新兴市场源源流入。

照目前形势看，发达经济体短期内仍依赖超宽松的货币政策提振经济。但美国联储局似乎开始酝酿讨论政策「退出」的安排。无论如何，国际资本流动方向逆转对新兴市场的冲击，随着美国退出政策的雏形逐渐浮头，问题和风险将逐步显现。新兴经济体包括中国需要适当控制信贷扩张，显然成为货币政策一个重要考虑因素。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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