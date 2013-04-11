《信报》：低通胀弱复苏 货币中性偏松

(4月11日社评)

中国三月份消费物价指数大幅回落至2.1%水平，同月全国工业生产者出厂价格指数继续负增长，且跌幅再度扩大，加上过去两个月制造业采购经理人指数无显着改善，反映经济复苏并不强劲，因而「稳增长」看来仍是宏观调控的首要政策任务。

迄今来看，在当前「低通胀、弱复苏」形势下，央行二季度的货币政策明显缺乏收紧的基础；但在防范通胀风险剧化的考虑下，相信会以「中性偏松」为主调。

全国工业生产者出厂价格指数低迷走势时间长、回升缺乏充足动力，反映社会总需求疲弱，上游工业生产未见起色。可以预期，今年企业再库存的力度也不会大，因而对经济增长的贡献也难寄予厚望。

三月消费物价指数显着回落，较二月下降逾1%，降幅显着。由于目前欧洲经济疲弱之势在欧罗区有恶化之虞，全球经济复苏不稳定，国际大宗商品价格回落，加上国内需求动力不足；另一方面，影响CPI统计篮子的食品价格可望改善，目前生猪存栏量处于高水平，除非出现难以逆料的因素，否则通胀上升压力不大，未来两个月，月度升幅或可维持在3%水平之下。

货币政策目标迄今仍以经济平稳加快增长为主。很显然，在复苏稳定性蕴含反覆风险、通胀基本受控情况下，今年上半年缺乏收紧流动性的政策诱因。

昨天中国海关公布三月份进出口数字，出口增长10%，进口增长14%，当月虽出现近九亿美元贸易逆差，但今年首季度贸易顺差则达到430亿美元，表现远胜去年同期，相信在净出口稳定增长之下，加上人民币升值，国际资金上半年预料会继续流入内地，外汇占款持续增加，基础货币的投放加大，令流动性有宽裕的灵活调整空间。

目前，央行通过正回购与逆回购等公开市场操作，调节银行体系的流动性。迄今为止，通胀压力并不大，并且预期基本受控，但经济增长却仍然无法摆脱弱势复苏格局，实体经济存在缓步蹒跚风险，使货币政策不容易朝收紧的方向调整。

因而可以预期，央行的货币政策会以中性偏松为主调，引导货币信贷适度增长，有需要保持社会融资总量在合理充裕的规模。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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