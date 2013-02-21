《信报》：出口得进口失 日圆贬值非灵丹

中国“货币操纵”威胁消除 “汇率失调”风险再现--中银香港
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
(2月21日社评)
日本财务省昨天公布,1月贸易逆差创出单月最高纪录,逾16,000亿日圆,连续7个月出现逆差.虽然日圆贬值对出口有利,但进口能源成本上升,反令贸易逆差扩大.一旦经常账持续恶化,最终恐怕削弱投资者对日本债券的信心.
整体上看,1月出口明显受惠于圆汇自去年11月底起贬值之利,但进口增幅更大,生产成本上升,基于核电停运,燃料进口持续增加,相信中短期内也难以改变.因此,对日本来说,日圆贬值并非治经济沉疴的万灵药.
7国集团和20国集团会议后,声明没有对日圆贬值加以申斥,圆汇走贬之路亦看不到终结端倪.据外媒消息,在遴选新央行行长上,如今财务大臣麻生太郎和首相安倍晋三之间意见出现分歧,不过,无论谁人最后当选,都无改通过进一步货币量宽来刺激日本经济的政策方向.
昨天麻生在国会表明,日本无意购买外国债券;安倍也表示,日本购买外国债券的必要性已然降低,意味日本暂时放弃了采用更偏激的手段直接促贬日圆.然而,在圆汇急遽贬值成为国际间焦点,加上安倍出访美国在即,这些政客声音并不足以改变日圆贬值大势.
从去年11月迄今,日圆贬值近20%,如今贸易连续7个月逆差,在日圆急贬之下,出口虽然增加,但进口增幅在成本上涨下,贸易逆差更创下30多年来单月新高,在内外压力下,不排除安倍政府对圆汇贬值的策略作出阶段性微调.
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