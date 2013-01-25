《信报》：北韩核试验报复 半岛危情攀高峰

（1月25日社评）

北韩国防委员会昨天发表强硬声明,谴责联合国日前通过的新决议案,并坚决进行第3次核试验,矛头直指美国,并且撕毁六方会谈的"九一九共同声明",令朝鲜半岛动荡危情攀上新高峰,地缘政治险象环生.

自金正恩掌握大权后,可以看到,他以经济和军事建设来强化执政权力的认受基础,据此巩固独裁政体的稳定性.如今对外强硬,加强核军事力量,进行自主核试验来突显国家独立自主性,反过来形成对国内高压有效统治的力量,争取社会秩序稳定来推动经济改革,谋求长期统治.

东北亚地区因中日韩3国最高管治权力都进行换届,加上海岛主权争夺冲突升级,日本加强引入区外美国力量来制衡中国,使地区无可避免出现外交和军事战略调整.在这个背景下,北韩决定进行第3次核试验,据军事专家指出,若今回核试验使用高浓缩铀,而非过去的钸元素,则事态更有急速恶化可能,美国对北韩核试的容忍度势必滑落.

与此同时,南韩朴槿惠政府把国家安全与其他议题分开,据此跟北韩有限合作共同撕破僵局的政策空间也会萎缩,令朝鲜半岛滑向最恶劣状态的危机可能性加大,北韩第3次火箭发射成为拉开核扩散全面爆发的序幕.

面对朝鲜半岛危机一触即发,中国提出重开六方会谈纾解危局,但北韩会否接受?目前看不到有立场软化迹象.北韩国防委员会把话说满,六方会谈不再存在,无疑令中国的调停空间也收窄.但无论如何,避免东北亚地区安全失控,中美设法促成重开六方会谈,已然刻不容缓,别无选择.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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