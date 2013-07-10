《信报》：经济下行风险日高 结构转型荆棘满途

富兰克林邓普顿长期看好中国A股 称MSCI指数纳入A股是大势所趋
路透上海3月28日 - 全球知名投资管理机构--富兰克林邓普顿新兴市场团队主管周二表示，该公司长期看好A股市场，而且A股被纳入MSCI指数已是大势所趋。
（7月10日社评）
国家统计局昨天发表6月的消费物价指数（CPI）和生产者物价指数（PPI），后者同比下降2.6%，恰为实体经济疲软的又一证明；然而前者却同比反增2.7%，反映当前中国经济处于复杂诡异的形势，「李克强经济学」面临严峻的考验。
上月的CPI比5月高出0.6%，但这并非由消费增长拉动，某程度上其实是今年较早时信贷急增的结果。反而PPI同比涨幅已连续16个月见负，明白无误地体现经济的颓势。
今年3月上任的新政府班子摆出强硬的姿势，宁可承受经济增长减速的代价，以短痛换取长远的利益。但是这种改变所面对的压力和风险正与日俱增。
李克强出任总理以来，确实推动一系列新政，特别在上月「钱荒」之际，其于财政领域「不刺激」的决心，更是以实际行动向世人展现。但问题是在当前全球经济仍处低迷动荡之秋，长期依赖出口收益作为GDP重要贡献的中国，能否继续承受经济增长持续并加剧放缓的压力。
此外，经济放缓过急，将使地方债对经济产生的威胁扩大。在2009年金融危机爆发之后，地方融资平台积累了大量债务，而地方政府债务在去年再度攀升。倘经济不振恶化，地方政府偿债能力更令人担忧。
不少海外金融机构已大幅调低中国GDP的增长预测，给李克强的新政提出了挑战。中国新领层正似满怀信心地向经济改革攻坚，但势将遭遇体制内外和地方上的既得利益集团顽强抵抗，必然荆棘满途，最终将取得成果，还是铩羽而还，全世界都在拭目而观。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海3月28日 - 全球知名投资管理机构--富兰克林邓普顿新兴市场团队主管周二表示，该公司长期看好A股市场，而且A股被纳入MSCI指数已是大势所趋。
路透香港3月27日 - 美国做空机构浑水(Muddy Waters)创始人Carson Block称，香港交易所持续时间长、动辄数年之久的暂时停牌，让投资人手上持股动弹不得，对于花钱借股票的做空机构而言成本高昂。
美国总统特朗普撤回医保法案，市场乍现信心危机，原憧憬新政带来的「特朗普牛市」希望被戳破，股债汇纷纷回落，会否回试大选日水平，还看其他新政措施能否兑现。