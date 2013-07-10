《信报》：经济下行风险日高 结构转型荆棘满途

（7月10日社评）

国家统计局昨天发表6月的消费物价指数（CPI）和生产者物价指数（PPI），后者同比下降2.6%，恰为实体经济疲软的又一证明；然而前者却同比反增2.7%，反映当前中国经济处于复杂诡异的形势，「李克强经济学」面临严峻的考验。

上月的CPI比5月高出0.6%，但这并非由消费增长拉动，某程度上其实是今年较早时信贷急增的结果。反而PPI同比涨幅已连续16个月见负，明白无误地体现经济的颓势。

今年3月上任的新政府班子摆出强硬的姿势，宁可承受经济增长减速的代价，以短痛换取长远的利益。但是这种改变所面对的压力和风险正与日俱增。

李克强出任总理以来，确实推动一系列新政，特别在上月「钱荒」之际，其于财政领域「不刺激」的决心，更是以实际行动向世人展现。但问题是在当前全球经济仍处低迷动荡之秋，长期依赖出口收益作为GDP重要贡献的中国，能否继续承受经济增长持续并加剧放缓的压力。

此外，经济放缓过急，将使地方债对经济产生的威胁扩大。在2009年金融危机爆发之后，地方融资平台积累了大量债务，而地方政府债务在去年再度攀升。倘经济不振恶化，地方政府偿债能力更令人担忧。

不少海外金融机构已大幅调低中国GDP的增长预测，给李克强的新政提出了挑战。中国新领层正似满怀信心地向经济改革攻坚，但势将遭遇体制内外和地方上的既得利益集团顽强抵抗，必然荆棘满途，最终将取得成果，还是铩羽而还，全世界都在拭目而观。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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