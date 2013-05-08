《信报》：强军必先治军 能战始能不战

(5月8日社评)

美国国防部发布的《二○一三年度中国军力和防务发展报告》，除了首次点名指摘北京政府参与发动网络攻击，更对中国快速推进军事现代化之况，作出详尽描绘，一方面表达五角大楼对解放军海空战力的冒升感到忧虑，另一方面也成为美国军方争取增加国防资源的最佳借口。

美国国防部长赫尔维毫不讳言称，中国正在获得阻绝美国军力进入西太平洋的能力。如果五角大楼的评估没有严重偏差，此对美国而言，无疑将构成实质影响，也说明了白宫为何显得不安。当然，另一种可能性是五角大楼刻意夸大中国的军力发展和所能产生的威胁，以在奥巴马政府主张削减国防开支之际，增添讨价还价的理由。

当前中国在亚洲面对的国际关系复杂烦扰，既与日本因钓鱼岛相持不下，亦与菲律宾、越南等在南海冲突不绝，而这些争议都涉及主权，关乎国家的核心利益，缠绕难解，到头来，还是要有足够的军事实力应对。

领土主权之争，各不相让，最坏的结果就是兵戎相见。随着中国与邻邦的纠纷近年不断升温，解放军将领磨拳擦掌力促强化军备的呼声高涨，新一代领导人习近平上台以来，治军与强军的取态鲜明，纵使国际上“中国威胁论”之说仍挥之不去，但中国军队将走上一个新的台阶却是有目共睹。

习近平的治军大计能否奏效，关乎国家命运，但军队犹如社会缩影，体制和制度的改革，毕竟为成败关键，单靠政令军令，倘乏监督法制，整风反腐诚未许乐观。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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