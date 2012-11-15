香港《信报》：十八大交权完成新时代重重挑战

（11月15日社评）

中共十八大昨天闭幕,大会通过了中央委员会委员、候补委员及中纪委候选委员名单,而党军的领导权力核心,於今天举行的十八届一中全会产生,标志胡温领导中国10年的阶段画上历史句号.过去10年政府所遗留下来的种种既存问题,包括贫富悬殊激化、以权谋私的贪腐变本加厉,由此引起社会群体性事件此起彼落,这些问题,无疑更是新领导人未来所面对最重的大挑战.

有论者指出,胡温任内也意识到光靠经济增长,已不能解决全部的社会问题,因而相对增加了医疗和养老保险等民生项目的资源投入.但深化改革,除了贪腐令群众对国家的政治信任和认同严重流失外,包含官僚在内的红色利益集团控制了巨大的资产,成为进一步改革的阻力.可以看到,打破官商垄断,加强非国有经济部门的活力,一直是管治精英试图优化投资结构的改革部分.胡锦涛特别要求党代表在思想、政治和行动上与中央保持高度一致,反映党内不同集团追求各自利益的行为,中央有需要加强控制.

照发展形势观察,十八大後,第5代领导人未来10年施政的新时代,中国政经体制改革的成败,不仅决定了中国经济可否持续发展,并走出“中等收入陷阱”达到小康之境.也决定了在威权政体下,能否成功建立一个向下问责政体的善治制度,形成真正的中国发展模式,长治而久安.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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