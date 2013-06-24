香港《信报》：棱镜主角离港 人虽去曲未终

(6月24日社评)

美国联邦检察院正式控告揭开“棱镜门”主角斯诺登，斯诺登昨天“自行循合法和正常途径离开香港”前往莫斯科，特区政府能够在不损害“一国两制”的司法独立性、也保障了斯诺登的个人权利之下，使事件画上一个句号。

不过，人虽去但显然曲未终，“棱镜计划”揭露美国情报机构多番入侵本港电脑系统，港府必须就此要求美方作出合理解释。自“九一一”后，美国布殊政府授权情报机构在保障国家安全前提下，可不经法院批准便进行监控。如今从“棱镜计划”内幕看到，缺乏有效监督，权力泛滥走上滥用歧途。

从政治现实看，美国一直支持互联网自由，然而，斯诺登公开美国政府竟然是“黑客王国”，是对美国强调网络安全与自由的强烈讽刺。但“棱镜门”曝光，特区政府有所作为的空间的确很有限。

然而，事件最终以斯诺登“自行循合法和正常途径离开香港”落幕，特区政府没有损及一国两制的司法独立性；也没有损害斯诺登的权利，陷“特区政府失分，让整个中国没面子”的境地，处理手法可圈可点。

事件演变至今，按斯诺登所揭露的“棱镜行动”，美国国家安全局对香港进行的网络攻击的“指控”，情节相当严重，的确到了令人吃惊的地步。政府以保护国家安全为藉口，情报机关诡诈行为也不罕见，但无论如何，政府绝不能恣意侵犯人民的自由和隐私。

如今斯诺登虽已离开香港，但美国情报机关入侵本港电脑系统，美国政府也需要作出交代，所秘密截取的大量信息有没有滥用，以消除香港人的疑虑。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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