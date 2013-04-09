《信报》：人民币直兑澳元 弱化美元支柱地位

(4月9日社评)

继人民币直兑日圆后，中国再启动人民币与澳元直接交易。目前，人民币先后与日圆和澳元直接汇兑，为国际货币体系的改革带来更多政策选择空间。

中澳双边经贸联系相当紧密，澳洲如今签订货币直兑协议后，无疑为两国经贸往来带来方便。目前，澳洲对中国的商品市场迄今仍以美元计价和结算系统作主导，中澳之间只能以循序渐进方式扩大两国货币直兑的清算规模。

随着人民币发展为全球性货币，的确可以为国际货币体系改革注入新政策选择元素。澳洲如今与中国达成货币直兑换议，显得相当支持人民币在国际经济中发挥计价和结算功能的作用。事实上，目前国际金融体系并不稳定，澳洲也需要稳定澳元以稳定商品出口价格。因此，中澳达成货币直兑协议，减少贸易汇兑风险，提升双边经贸合作机会，对双方都有好处。

踏入今年，中国加快推动人民币国际化步伐，在人民币汇率形成机制上，积极加强人民币双向波动的市场条件，以强化人民币作为资产货币的角色。如今人民币直兑外币的范围扩大到澳元，为向储备货币方向推进奠定市场基础，但此举无可避免成为美元的潜在竞争对手。

从目前发展情况看，人民币开放资本账目，实现自由兑换的条件逐渐成熟。可以预料，加快人民币国际化进程，也“倒逼”国内金融市场改革加快步伐。另一方面，澳洲作为中国最大的商品进口来源国，对内地生产活动有明显互补作用，因此，两国货币直兑，预料亦可以提高双边贸易的规模。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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