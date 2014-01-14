《信报》：人币「五」时代在望 升值空间料渐收缩

《信报》：马克龙异军突起 中间派歪打正着
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
（1月14日社评）
人民币兑美元汇率中间价昨天再刷新汇改以来新高，报6.0950。今年人民币兑美元中间价跨进「五」字时代，相信只是迟早问题。但基于目前中国经常账户顺差占GDP的比例，已从高位大幅回落至2.2%水平，因而人民币汇率再升值的空间相信较去年为小，并受到一定制约。
过去一年，人民币升势相当凌厉，主要是贸易顺差和跨境资金流入所致。照目前情况看，这两项因素仍然是推动今年人民币继续上升的主要动力。
从经济基本面观察，汇率已逐步趋近均衡水平，而出口增长也在降速之中，因此，无论从经常账户顺差或出口增速衡量，似乎都不足以支撑人民币持续强劲单边升值之势。
自2005年汇改迄今，有效汇率连年上扬，若然继续攀升，国内制造业的国际竞争力下降、企业盈利萎缩，这些压力势必进一步加剧。
人民币如今积累的升值幅度已相当可观。对中国出口而言，当美元走势转强，但外部需求仍然疲弱，预料欧美市场今年改善的程度也有限，在这种情况下，一旦人民币兑美元汇价再大幅上升，此举会令人民币兑各种双边汇率加权平均的有效汇率升速，快于兑美元汇率的升速，后果对出口部门产生更广泛的压力。
过去一年人民币兑美元已大幅升值，经常账户占GDP的比率已由2007年10.6%高位，持续回落至去年2.2%水平，失衡很小，令国际收支顺差拉动人民币升值的压力减少，反而短期资本的流动，看来会成为今年人民币汇率上升和波动的主要干扰来源。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
路透北京4月24日 - 中国大型投行--中金周一发布报告称，中国一季度资本外流有望更明显放缓，主要原因可能是外汇贷款进一步增加、直接投资流出减少以及出口商结汇上升。随着人民币贬值预期进一步淡化，2017年资本外流可能明显放缓。相应地，去年四季度开始实行的一些临时性质的资本管制措施有望放宽或取消。