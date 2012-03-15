《星岛日报》：温总压楼市热钱增戒心

（3月15日社评）

中国总理温家宝明确表示中国楼房还远远没有回到合理价位,香港股市紧跟中国借势调整,还反映外资流向可能转变.温家宝在其最後一次的人大政协两会後记者会,回顾屡推措施调控房地产市场,但是牵涉到地方,金融企业和地产企业的利益,改革阻力相当大,但表明调控不能放松,以免前功尽弃.温总昨日语气之重,打破了不少人的幻想.

中国人民银行行长周小川今次表示调整空间仍大,是否反映贸赤持续和外资流出,值得注意.中国头两个月贸易赤字42亿美元,人民币下跌幅度比较大,市场甚至出现人民币值不再偏低的分析,降低了人民币升值的预期,再加上经济增长不再”保八”,投资回报可能因经济和币值原因不如已往吸引.今秋中国十八大进行最高层班子换届,部署明春人大政府换届.政治和经济的不明朗因素,增加了外资的戒心.

香港经济受到中国政经因素影响,同时亦有政府换届产生的不明朗情况.这些投资风险因素,同样受外资关注.

在香港经济欣欣向荣的日子,外资的戒心,避免更多热钱进入市场推波助澜,把经济推得火热,把泡沫吹得天大.不过,当经济出现下滑讯号,或者市场出现震汤时,热钱急撤资或沽空,就可能产生雪上加霜的後果.以今年国际,中国和香港局势的波谲云诡,投资者宜做好随时应变准备.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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