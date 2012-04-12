《星岛日报》：突出依法治国 公正处理薄熙来

（4月12日社评）

中央宣布调查前政治局委员兼重庆市委书记薄熙来涉嫌严重违反党纪,他的妻子谷开来更涉嫌谋杀被送法办.以薄熙来为领军人物意图在全国"发扬光大"的偏左路线阵营,相信会随着他政治生命完结而受到重挫.打从薄熙来的得力副手王立军"叛逃"进美国驻成都总领事馆,事态就不得不按照其自然设定的轨迹进入不归路.

卷外交事件走上不归路.王立军本来是薄熙来一手提携到重庆出任公安局长,在雷厉风行"打黑除恶专项行动"中担任头号打手,结果查案却查到薄熙来妻子头上,两人闹翻.王立军担心遭受报复,在今年初逃进成都美国总领事馆.一般相信,他在逗留领馆的短短一天内,披露了薄妻涉嫌毒杀英国人海伍德的案件.这件事曝光後再难隐瞒,英国外交部不得不出面,要求中国当局重新调查海伍德在重庆一家酒店内暴毙的原因.案件不但涉及刑事犯罪,还成为外交事件.中央如果不彻查交代,任由疑云密布的悬案,随时变成尾大不掉.现时中央公布此案的处理阶段,针对谷开来的调查,已经进入刑事程序.至於薄熙来,目前只提及违反党纪层面.海内外关注他是否还违反国法.

个人刑责与政治勿混淆.对於今次事件,外界关注整个处理要严守依法行事的准则,秉持法律面前人人平等,不因为薄熙来的高官背景网开一面,同时给予他法律保障的辩解平台,整个处理过程都在法律上做到无懈可击,并且有足够的透明度,让海内外都可以清楚看到公义按照公平公正的法律程序得到伸张,这不但令大众服气,而且是透过实际行动来表现依法治国路线.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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