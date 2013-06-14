《星岛日报》：热钱撤出亚洲 严防金融风暴

(6月14日社评)

亚洲股市和汇市近日急挫，恒指昨日一度跌逾700点。美国经济日见起色重拾投资吸引力，大量游资从新兴市场转去美国的趋势未已，包括香港的新兴市场散户固然要勒紧安全带，监管机构必须打醒精神。

近日亚洲股市一再下挫，表面上是受到日本股市和世界银行调低全球经济增长预测所影响，深层原因则是亚股和美股对国际资金的吸引力此消彼长，国际大户重整资产组合。欧洲股市初段微跌后不久就收复失地，美股初段更加上升。

联邦储备局部署退市，似乎只差在时间问题，但是这几天新兴市场股市汇市仍然大幅波动，难免令人觉得大鳄正在兴风作浪。1997和98年的亚洲金融风暴，出现部分类似情况。

虽然官员指香港未有资金外流迹象，不过，一些其他新兴经济体，已经要加息来减缓资金外流。国家主席习近平日前与奥巴马举行“庄园峰会”时表示，希望美方能采取负责任的宏观经济政策，关注本国经济金融政策的“外溢性影响”。外界分析认为，习近平关注美国退市可能对全球经济造成大起大落。

香港经济泡沫未及九七年，而且吸收了当年的教训，加强了金融防御工事，并且与亚洲多国央行签署了协议，建立互借货币稳定机制，亚洲各国同时透过改革加强抵御力。“班资回美”若成事实，将是对这些防御工事的考验，香港绝不能掉以轻心。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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