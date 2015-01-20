香港《星岛日报》：煞停违规孖展 拆A股计时炸弹

（1月20日社评）

内地证监会向违规借出孖展的券商开刀，炸散Ａ股，本港恒生指数亦受国企拖累急挫。不少股民损失惨重，但是这盘冷水早泼好过迟泼，如果内地不严厉执法，形成愈来愈大的规管漏洞，只会加强股市日后震荡，增加大户鱼肉散户的机会，并且埋下影响金融稳定的计时炸弹。

中证监向券商开刀，券商日后处理孖展借贷要规行矩步，市场预计孖展炒股会大降，生意大减的券商股价固然大跌，而银行、煤炭、地产等几类孖展额大的股票亦纷纷插水，部分股民要斩仓出局。

内地股市由散户主导，这几个月急升，吸引大量老百姓开户，不少抱着“刀仔锯大树”的心态，借孖展大炒特炒，大型券商每月新增孖展户口3、4千个，小型券商孖展户口都月增逾千，有券商操作起来甚至罔顾证监法规和业内自律规定，连证券资产不足50万元人民币者都容许开孖展户口。

内地散户很少研究公司的基本因数和业绩，主要炒消息和政策，哪一个板块类别的股份估计会得到政策垂青，散户就一涌而上，容易产生一窝蜂式的大起大落。过去几个月股市大涨小回，大“起”过望，散户愈战愈勇，孖展炒作之风大盛，营造了大户圈钱的上佳环境，一旦股市大幅回落，就会出现“人踩人”式的斩仓离场，散户不但赔上早前赚来的钱，更可能血本无归。

内地推出股市沪港通，希望引入国际投资大户，改变散户主导股市的格局，走向稳步开放金融市场的目标。在这开放过程中，固然有退休基金等稳重长线投资者进入内地市场，让内地引入资金及为股市添稳定作用，但是同时也有国际大户炒家伺机狩猎，这些大鳄最懂得利用市场机制或者规管不到位的漏洞，来兴风作浪。

现时沪港通配额有限，未形成国际大鳄狙击条件，当局更须在这逐步开放市场的过程中，做好规管，确保金融稳定。沪港金融日趋密切，内地金融稳定，已经成为香港金融稳定的重要条件。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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