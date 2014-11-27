香港《星岛日报》：铁腕清场保法治 免港陷灾难

上海核心区甲级写字楼空置率高企状况将延续至2019年--高力
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
（11月27日社评）
被占领人士堵塞了接近两个月的旺角弥敦道和亚皆老街，在警方果断强力清场后，终于全面开通。学联威胁要采取「下一步行动」，并鼓动重占旺角。大部分市民都希望警方能够力阻这一带道路重新被占领，以免乱局持续，法治崩溃，最终令香港陷入大乱的灾难。
激进分子以争取民主为藉口，不但长期违法占据道路，更于清场后继续冲击，四处制造混乱，如果警方放软手脚，让他们得以重新占领这一带路面，作为香港基石的法治就会动摇，后果是违法行动将不断，更会变本加厉，社会秩序势必溃散，香港随之出现长期纷乱，前景堪虞。
占领行动气势日衰，学生领袖亲赴现场被捕，以为可刺激部分市民的不满情绪，但因运动已堕入下滑大趋势，此举恐难起作用。事实上，绝大部分市民都希望占领行动早日完结，学生组织根本缺乏把行动升级的社会条件。
现在占领行动引发的民怨日增，部分组织还要发动市民在缴交公屋租金及税款时做小动作，拖慢政府运作，这样的所谓不合作运动，只会引起市民更大反感。
议员持续搞政治斗争，漠视甚或损害民生，遭受选民唾弃的风险愈来愈大。这方面的代价，将在明年区议会选举反映出来，泛民地区组织难以响应那些逆民意而行的呼吁。
以目前情况看来，学生组织的行动已难以得到多数市民响应。经过连番苦战，双学与泛民政党的政治筹码所余无几，泛民政治人物和占中三子，宜主动再与学联审视当前局势，认真探求退路，尽快撤离占领区，避免累己害港，令全港市民为他们「牺牲」。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
由于中间派人士马克龙晋级法国大选第二轮，金融市场走势向好。被视为对市场有利的马克龙在第一轮投票中胜出缓解了有关反建制党派赢得大选的一些风险，欧元飙升至1.0930美元上方的五个月新高。不过，尽管风险偏好短期内支持欧元，但如果5月7日第二轮投票前不确定性再度上升，欧元涨势将受到抑制。市场对马克龙当选下一任法国总统的预期在上升，但勒庞像特朗普那样出人意料获胜的潜在威胁仍使欧元面临下行风险。
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。