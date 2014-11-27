香港《星岛日报》：铁腕清场保法治 免港陷灾难

（11月27日社评）

被占领人士堵塞了接近两个月的旺角弥敦道和亚皆老街，在警方果断强力清场后，终于全面开通。学联威胁要采取「下一步行动」，并鼓动重占旺角。大部分市民都希望警方能够力阻这一带道路重新被占领，以免乱局持续，法治崩溃，最终令香港陷入大乱的灾难。

激进分子以争取民主为藉口，不但长期违法占据道路，更于清场后继续冲击，四处制造混乱，如果警方放软手脚，让他们得以重新占领这一带路面，作为香港基石的法治就会动摇，后果是违法行动将不断，更会变本加厉，社会秩序势必溃散，香港随之出现长期纷乱，前景堪虞。

占领行动气势日衰，学生领袖亲赴现场被捕，以为可刺激部分市民的不满情绪，但因运动已堕入下滑大趋势，此举恐难起作用。事实上，绝大部分市民都希望占领行动早日完结，学生组织根本缺乏把行动升级的社会条件。

现在占领行动引发的民怨日增，部分组织还要发动市民在缴交公屋租金及税款时做小动作，拖慢政府运作，这样的所谓不合作运动，只会引起市民更大反感。

议员持续搞政治斗争，漠视甚或损害民生，遭受选民唾弃的风险愈来愈大。这方面的代价，将在明年区议会选举反映出来，泛民地区组织难以响应那些逆民意而行的呼吁。

以目前情况看来，学生组织的行动已难以得到多数市民响应。经过连番苦战，双学与泛民政党的政治筹码所余无几，泛民政治人物和占中三子，宜主动再与学联审视当前局势，认真探求退路，尽快撤离占领区，避免累己害港，令全港市民为他们「牺牲」。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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