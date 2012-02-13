《星岛日报》：中美竞争他国套利

（2月13日社评）

中国国家副主席习近平启程访美,展开”认识之旅”,正值中美全球博弈出现微妙变化,利益布局不断出现新组合.美国进入选举年,总统奥巴马在国情咨文中罕有地五度提及中国,描绘中国为不公平的贸易竞争对手,在野共和党部分选举广告,亦影射中国人抢美国人饭碗.另一边厢,中国在联合国运用否决权,与俄罗斯一起阻碍欧美把 利亚变成第二个利比亚,与美国再唱反调.

早前美国副总统拜登访华,备受礼遇,习近平由北京陪他去成都.今次习近平回访,会受到非常高规格的礼遇,总统奥巴马、国会和军方高层与他会晤外,拜登还破格陪同他作跨州之旅.习近平重访多年前任县委书记时访问过的艾奥瓦州,并到西岸看NBA篮球赛,展示亲善、念旧的形象.加总理访华分散鸡蛋.加拿大99%的原油都输往美国.美国有一半石油由外国进口,最多来自加拿大,其次来自墨西哥,第三才轮到沙特阿拉伯,来自加拿大的石油比沙特多逾倍.加拿大希望建设跨境输油管,把油砂由阿尔伯塔省输往美国德克萨斯州的炼油厂,最近遭奥巴马政府以环保为理由否决.

以美国的强盛国势,以及中国的庞大发展潜力,本来亲中的国家提升对美关系,本来亲美国家拓展对华关系,都不会一面倒转投对方阵营,他们游走中美之间,当中美竞争关系升级,就会增加这些国家在政治和经济上套利的机会,如何在国际关系的博弈中维护本国利益,就要考验中美领导人的政治手腕.(A05)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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