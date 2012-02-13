《星岛日报》：中美竞争他国套利

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
（2月13日社评）
中国国家副主席习近平启程访美,展开”认识之旅”,正值中美全球博弈出现微妙变化,利益布局不断出现新组合.美国进入选举年,总统奥巴马在国情咨文中罕有地五度提及中国,描绘中国为不公平的贸易竞争对手,在野共和党部分选举广告,亦影射中国人抢美国人饭碗.另一边厢,中国在联合国运用否决权,与俄罗斯一起阻碍欧美把 利亚变成第二个利比亚,与美国再唱反调.
早前美国副总统拜登访华,备受礼遇,习近平由北京陪他去成都.今次习近平回访,会受到非常高规格的礼遇,总统奥巴马、国会和军方高层与他会晤外,拜登还破格陪同他作跨州之旅.习近平重访多年前任县委书记时访问过的艾奥瓦州,并到西岸看NBA篮球赛,展示亲善、念旧的形象.加总理访华分散鸡蛋.加拿大99%的原油都输往美国.美国有一半石油由外国进口,最多来自加拿大,其次来自墨西哥,第三才轮到沙特阿拉伯,来自加拿大的石油比沙特多逾倍.加拿大希望建设跨境输油管,把油砂由阿尔伯塔省输往美国德克萨斯州的炼油厂,最近遭奥巴马政府以环保为理由否决.
以美国的强盛国势,以及中国的庞大发展潜力,本来亲中的国家提升对美关系,本来亲美国家拓展对华关系,都不会一面倒转投对方阵营,他们游走中美之间,当中美竞争关系升级,就会增加这些国家在政治和经济上套利的机会,如何在国际关系的博弈中维护本国利益,就要考验中美领导人的政治手腕.(A05)
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二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
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