香港《经济日报》：耶伦怕犯错 量宽要松不要紧

（11月18日社评）

美股气势如虹，道指上周连续3天创历史新高，皆因看透候任储局主席耶伦最忌犯错，量宽要松不要紧，美股泡沫可放心一再吹大。

耶伦上周四就提名储局主席出席国会参议院听证会，耶伦在听证会上一再证明她鸽派立场，表明会尽一切努力保证强劲复苏，过早终止买债将有危险。故此市场普遍相信最快明年3月才会开始减买债，加息更要2015年底或2016年才会推行。

新官上任很多时会放三把火，以证自己的权势，但耶伦却非如此。她出任储局新主席的首要工作，是维护上任伯南克的目标，力谷经济复苏。储局过去5年4次推出量宽以拯救美国经济，储局的信誉已与救经济直接挂鈎，经济若不见复苏而减量宽，只会给外间口实攻击储局量宽无效。

伯南克今年中曾提出年底前减买债，只因他当时对复苏较有信心，而且他更希望由量宽可在他任内善始善终。但美国经济改善比预期的慢得多，伯南克近月亦只得食言。

耶伦则没此心魔，她最保险做法是必须看到经济复苏才退市，而且要强劲复苏而非弱复苏，以免弱复苏在退市打击下回跌，那时储局无论停退市甚或调转头再放水，都必招市场狠批。

其次从个人前途考虑，耶伦更不可犯下早退市错误。若她在经济未明显复苏时推出退市，或只是说欲退市，令经济复苏指标调头向下，将重挫其声望。美经济目前只呈弱复苏，加上党争令债务违约阴影挥之不去，耶伦对退市又怎能不审慎？

美国市场掌握耶伦此心理状态，故放胆炒高美股。美国放水音乐不停，只是位愈高势愈危，此是本地投资者不能不知的风险。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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