香港《经济日报》：耶伦日趋鸽派 显储局加息难

（3月31日社评）

储局主席耶伦鸽派色彩日浓，既因加息决策动辄得咎，令储局陷被动；亦因耶伦要更主动兼顾美国内外环境，加息考量日益复杂。储局落得被市场牵着走，货币政策正常化举步维艰。

港股恒指昨随环球股市造好，大涨逾四百点，主因是耶伦在公开演说中扮演大鸽派，强调储局对加息将谨慎行事，市场憧憬储局加息机率续降，利率期货更显示今年或仅加息一次。

值得留意的是，耶伦的加息言论似有不断退缩之势，由去年底明示今年将加息四次，大展鹰派风范，至本月中议息会议后，今年加息预估降至两次，乍现鸽派身影，以至昨晨对加息态度更趋保守。耶伦渐渐由鹰变鸽，应有被动、主动两大因素。

令耶伦陷被动的是，去年储局部署加息之际，国际组织如世界银行、国基组织，以至美国前财长萨默斯等，皆力陈冒进加息对环球与美国之害，苦劝耶伦三思。惟耶伦决意在去年12月迈加息第一步，其后环球经济金融确如外界劝谏般急爆剧震，令储局成众矢之的。在环球经济阴霾浓重、美国经济乍暖还寒下，一朝被蛇咬的耶伦，自不敢再轻举妄动。耶伦变鸽亦有主动原因，就是过去储局的加息考量，主要是基于美国国内经济、就业、通胀等因素。

惟全球经济实已环环紧扣，往往牵一发动全身，如耶伦在最新演说中亦点明，忧虑商品价格低迷与中国经济不稳，恐威胁美国经济。此反映储局加息已不能单看美国自身，须更主动观察中国、商品，以至新兴国、发达国、环球股滙市等难料变数，令储局顾虑更多。更深层问题是，现时储局在决定是否加息时，往往要更多考量美国以外的环球因素，而这些关键问题的走向，储局却难以掌控、甚至无能为力，此令储局今后在决定加息与否时，势更谨慎而为，以防再如去年底「一意孤行」加息般，误触美国内外地雷。

此应预视，市场虽估计储局今年仍可能加息一次，但到底是否加得成、何时加息，相信连耶伦亦心中无底，只能更密切紧盯美国与环球形势变化，顺势而为，难以强推加息。

耶伦接任储局主席后，最大任务虽是推动美国货币政策正常化，惟左右加息的美国内外变数日增，储局亦难有水晶球一一掌握。被环球经济迷雾重重包围的耶伦，货币政策正常化的步伐，恐怕只能缓慢地见步行步。