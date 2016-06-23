香港《信报》：耶伦对经济前景一脸茫然

（6月23日社评）

除了马不停蹄为英国脱欧公投造势的各路人马外，本周最忙碌的决策者，应数美国联储局主席耶伦。周二、周三，耶伦一连两天出席国会听证会，阐述对美国经济和货币政策的看法。

从首天在参议院银行委员会上的发言可见，耶伦对美国经济稳步向前、劳工市场持续改善已不那么肯定；在＂前景不明＂下，联储局主席对加息的取态亦趋于审慎。

上周议息后，联储局发表了最新＂点阵图＂（利率预测），在十七名决策官员中，预期今年只加息一次者，从三月的一人激增至六人，随后两年的利率预测中位数更明显下调；沿此路进，美国加息步伐必较数月前估计缓慢。令人费解的是，决策者对GDP、通胀、就业这几个跟利率去向息息相关环节的预测，纵有调整亦微不足道。经济前景若非转差，加息步伐何须修订？前景既然恶化，决策者对经济、就业、通胀的预测，却又何以一如之前乐观？

投资者若指望耶伦就上述疑团说个明白，肯定大感失望。汤森路透作过统计，耶伦于上周议息后的记者会上，＂不明朗＂（uncertainty）或语意相通的字眼，合共用了十三次，较三月时多出一倍。从本周两院听证会首天所见，这种对前景一脸茫然的情况并没有丝毫改变。那就不禁令人怀疑，＂不明朗＂的到底是美国未来经济，抑或决策者对经济和利率的预测？

人不是神，预测出错是常有的事，港府历任财政司司长对公共收支的评估便经常失准，实际出现的盈余数字跟《预算案》所估计相差之远，几达令人＂尴尬＂的地步。

低估收入高估开支，引发的是资源分配问题，如何回应外界＂守财奴＂的批评，是主管公共财政的决策大员必须认真思考的课题。港府在库房水浸下，通胀挂鈎债券（iBond）推至第六批，那当然不是为了应付财政需要；除了发展债市这个冠冕堂皇的理由外，以＂小恩小惠＂安抚长期付出多收获少的中产阶级，也是一个重要原因。

财政司司长收支预测不靠谱，极其量遭诉求不同的本港各界质疑指摘；联储局主席连番以＂不明朗＂应对记者和议员提问，愈说愈令人对经济和利率前景满腹疑团，影响的却是足以左右全球借贷成本和金融市场的美国货币政策。熟悉联储局内部运作的消息人士透露，决策者对经济增长正在加强还是转弱争论不休，促使官员反思惯用的经济预测模式，力求找出经常高估增长和通胀的底因。那已超越传统＂鹰＂、＂鸽＂之争，涉及的乃美国以至环球经济是否步入＂新常态＂。

在参议院听证会上为审慎加息＂解画＂时，耶伦提及英国脱欧公投和中国经济不明朗等外围因素。敢问一句，外围环境几时明朗过？如果这可以成为美国利率一再＂按兵不动＂的藉口，联储局岂非永远加不成息？

决策者开始正视＂新常态＂、＂L形经济＂等现象，但一则央行内部对此缺乏共识，二则不愿轻言放弃对中期经济表现和利率走向作出预测，令美国货币政策更难捉摸。事实摆在眼前，一个月前还＂鹰＂气逼人、对六月或七月加息＂信心十足＂的决策官员，改口转軚，往往只需一个失色的数据，或永远不可能＂明朗＂的外围口实。

今天的联储局，名义上按数据办事（data-dependent），实质上却见步行步，政策立场脆弱不堪。在决策者自己亦信不过自己的前提下，企业如何能按央行的宏观展望部署未来发展？打工仔怎能妥善计算回报，为退休计划早作筹谋？真正＂有钱落袋＂的，也许只有跟联储局＂对赌＂、你说左我便买右的炒家。君不见，从去年十二月美国首次加息至今，押注＂鸽派＂者已连过多关？（完）