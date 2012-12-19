《信报》：日圆贬值在即 货币战恐加剧

（12月19日社评）

日本自民党赢得众议院选举多数议席,安倍晋三再度出任首相,预料他将落实竞选承诺,与日本央行"合作",采取更激烈的货币宽松政策,通过无限量印钞以救经济.加上美国联储局第4轮货币量宽的叠加冲击,激化诱发国际间货币战争的风险,新兴经济体央行恐需出手干预汇价,把本币贬值作经济自保.

基于日本人口老龄化严重,投资和需求疲弱难振,如今只有依靠出口拉动增长.安倍决意以狂印钞票的政策作刺激,反映为了摆脱"第3个失去的十年"厄运,日本的管治精英已不惜剑走偏锋,政策滑向极端地步.

照目前情形观察,继美国联储局上周推出QE4,每月合共以850亿美元规模购债后,相信日本央行亦很快向市场释放巨大流动性.加上欧洲央行之前推出的直接货币交易,且预料明年仍会维持宽松的货币政策,使全球流动性泛滥一浪接一浪,对新兴经济体所构成的压力也愈来愈大.

日本新一波货币量化宽松,日圆持续贬值展露一触即发之势,央行不加节制地大量印刷钞票,冀以弱势日圆来提高日本出口的竞争力,刺激经济,但巨大流动性的溢出效应,对外所产生的冲击,不排除诱发其他亚洲新兴经济体的央行,最终出手干预本币汇率,从而加剧各国卷入这场货币战争漩涡的风险.

无论如何,安倍新政府不顾一切,以天量的货币宽松,推高物价,诱发投资,这种经济冒险行为,不仅令日圆持续贬值风险显现.美日新一轮QE引发全球流动性进一步泛滥,也激化了国际间爆发货币战争的威胁.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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