香港《经济日报》：央行虚中要有实 人民币冀守7

（11月29日社评）

人民币屡下试心理底7，固因美元强势，但归根究柢是信心问题。惟中央挽信心既出口术亦要实招。因此人行昨终打破缄默，强调人民币有条件保持基本稳定，预示短期或在7位维稳。

人民币兑美元昨中间价报6.9042，较前一交易日反弹126个基点。自11月4日以来，人民币中间价只在11月22日和28日上涨，其余15个交易日全部走低。

人民币兑美元由6月底的6.6，用了3个多月到10月初才跌穿6.7；由6.7到6.8用了1个月；由6.8到6.9，仅用了不足两周。即过去短短1个半月，跌势愈来愈急，连破6.8、6.9关。为何人民币弱不禁风？从经济层面看，中国经济愈企愈稳，作为克强指数重要指标之一，铁路货运量10月份创21月新高；统计局数据亦显示，工业企业效益继续改善。换言之，中国经济基本因素不差，人民币下跌主因在美元强势，但如近期的闪跌，底因是信心二字。

对民众来说，切身利益是人民币日益贬值，怎不心急而跟风走资保值？正正因信心薄弱，市场一有风吹草动，人民币急跌进一步打击信心，形成恶性循环。

而每当人民币急跌，过去仅由专家学者向外界派定心丸，但现实是愈出口术人民币愈跌；惟当近日人民币逼近7，中央终打破缄默，因整数心理底一旦跌穿，便会被解读为中央对人民币下跌没有底，恐引起市场恐慌。

故此，中央选择在美滙指数在美国感恩节假期稍回落，评估美元强势短期或见顶时，上周日晚由人行副行长易纲喊话，指近期人民币相对于一些主要货币仍升值；未来有条件继续保持在合理均衡水平上的基本稳定；昨再由《人民日报》撰文，呼吁民众勿盲目跟风换外币。

易纲是人民币新一轮贬值潮以来，首位央行官员发声派定心丸，相信旨在向市场发出强烈讯号：中央不会放任人民币不断下跌。

惟中央在出口术之余，要适时趁势而为出实招，以行动明确告诉市场，中央不会撒手不管、任由人民币无止境下跌，以挽信心。

如今次只是将出口术的级别提升，而没有实招配合，最终难阻人民币闪跌，有序下跌亦恐缘木求鱼。

故此，中央料短期内在7位维稳，稍为管理贬值预期，以免频频发生闪跌，冲击信心。

惟明年特朗普上任后推出新政刺激通胀，加息步伐恐加快，美元强势料持续，人民币贬值仍是趋势所在，中央须紧盯形势并备有政策应对。