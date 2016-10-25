香港《经济日报》：人民币“铁底”何在？ 中央须先稳信心

（10月25日社评）

人民币再挫，官媒指美元兑人币6.8的「铁底」恐难守，且此应非政策铁底，中央目前只是因美元强势，顺势被动贬值。惟内地亦要防走资失控，须有政策和工具稳市场信心，免损经济。

人民币兑美元中间价昨日大跌132点子至6.769，离岸价昨晚更曾跌穿6.785，创2010年9月统一报价以来新低，向官媒提出的6.8铁底迈进。事实上，人民币兑美元年初至今下跌约4.1%，距离6.8仅0.5%之遥。在美元可能一直强势至12月加息的预期下，年底前6.8恐会跌穿。更重要的是，6.8应非中央要固守的所谓铁底，个中原因至少有三个。

其一，美国在12月加息已几成定局，而欧元在欧央行按兵不动、英镑在脱欧的阴霾下持续向下，令美汇指数昨再升至98.73的8个月新高。美元强势，亚洲货币兑美元普遍下挫，若中央力撑人民币不跟跌，变相兑其他亚洲货币相对强劲，实不利现时弱企稳的内地经济。故中央顺势而为被动让人民币跟跌，可以理解。

人民币另一个贬值压力来自中国经济仅弱企稳，而今年首三季出口负增长，按年下降1.6%，故当局具诱因顺水推舟，让人民币下跌，提升出口竞争力，以巩固经济。

此外，人民币在10月1日正式加入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）一篮子货币后，汇率机制较过去更市场化，相信中央愿意让人币按市场力量有较以往更大的有序跌幅。换言之，中央对人民币的跌幅容忍度应已增加。

基于上述原因，中央未必要固守6.8关口，而人民币兑美元年初至今已下跌约4.1%，再多跌近1个百分点，即6.85水平，相信中央亦可接受。至于实际跌幅多少，会否跌穿6.8，则要视乎美汇升势。

惟中央去年8月主动让人民币贬值后，一直不断强调人民币没有长期贬值基础，现实却是人币因应美元上升而不断被动式贬值，令市场担心中央汇率管理的能力、人币会否不断下跌，令资金外流日益严重。有国际投行推算，9月中国实际外汇流失达780亿美元。

因此，中央顺势而为让人民币下跌的同时，亦须思量要有政策与工具，管理人民币有序浮动，并堵塞外汇非法流失的漏洞，例如近日打击地下钱庄，要真正做到口到手到才能稳住市场信心，否则走资一旦失控，恐将冲击经济、汇价，不利稳增长与金融稳定。