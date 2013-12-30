《信报》：人币再创汇改新高 明年升幅料受抑制

中国“货币操纵”威胁消除 “汇率失调”风险再现--中银香港
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
（12月30日社评）
人民币兑美元中间价上周五报6.1050，再创汇改以来新高。人民币兑美元的汇价相信已接近均衡水平；加上央行明年会扩大人民币汇率波动区间，预料人民币升值幅度将受到限制，而汇率双向波动可望逐渐成为常态。
检视今年升值的过程，人民币于第二季度升速最为凌厉。从4月初至5月底不断刷新纪录，其后政府推出措施打击热钱套利，加上美国联储局退市预期升温，使人民币出现短期贬值压力，但随美国年底退市预期降温，资金再回流中国。
贸易顺差和跨境资金流入仍是人民币升值的主要推动力。然随着明年中国经济加速转型，对内扩大内需消费，对外则鼓励积极增加对外直接投资；美国联储局明年开始缩减购债规模，中国基准利率水平与国外的利差应会收窄；加上中国进一步开放服务业，经常账项目或资本和金融项目顺差规模，都有缩小可能。
人行行长周小川近日强调，继续完善人民币汇率市场化形成机制。央行明年应扩大人民币兑美元汇率每日波幅，不排除波动区间由1%扩大至2%，用足银行间外汇市场人民币对美元交易汇价的波动幅度，增强银行定价的自主性和灵活性。
人民币汇价明年的走势应不会出现方向性转变，但中国经常项目仍维持顺差，即使储局明年开始减债，对人民币汇价影响有限，期间不排除美元转强令人民币出现短暂贬值压力，但反有利加快人民币汇率形成机制的市场化改革。
人民币明年升值仍是大方向，但速度会放缓；于扩大人民币兑美元汇率波动区间的同时，人民币在升值过程，短期汇价波动则难免变得较前频密。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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