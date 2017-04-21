香港《经济日报》：内外政经有利 人民币暂稳中偏强

（4月21日社评）

内地银行首季结售汇逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外汇规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。

外管局公布，今年首季银行结汇增加7%，售汇下降12%，结售汇逆差共409亿美元，按年下跌67%。银行远期结售汇签约逆差34亿美元，下跌91%，反映今年人民币贬值预期明显减弱，外汇流出的压力缓解，个中原因有二。

首先，人行去年开始推出连串行政措施奏效，例如限制结汇、限制银行汇款、限制民众到境外买保险，成功遏止资金大量外流。其次，美元强势在今年初逆转，令人民币扭转弱势，不但摆脱去年兑美元贬值6.82%的局面，今年还升值了1%，资金对人民币贬值的避险需求随之下降。

向前看，人民币靠稳及资金外流缓减的趋势很可能继续。一方面是美国总统特朗普近日表明不喜强美元，另一方面是美国近期公布的数据反映经济有可能放缓，外界甚至估计联储局6月或不加息，据联邦基金利率期货反映，储局6月加息的机率跌至50.2%，都令美元偏向走弱。

此外，相信北京亦愿见人民币稍为偏强，一方面是首季经济增长出乎意料地录得6.9%，有能力承受人民币靠稳甚至微升；而人民币兑美元略呈强势，对外既可避免特朗普反口又重新指摘北京操控汇率，对内则事涉换届的十九大今秋将举行，人民币靠稳可避免汇率波动带来的金融与经济风险。

正因大形势有利，令人行可略为放宽外汇规管，如近日容许银行不再严格执行跨境人民币结算收付1：1限制等，有利企业对外投资，也让涉外企业可恢复正常汇款运作。

惟北京亦非安枕无忧，因为外汇流失问题只是缓解，事实上，资金外流持续21个月未止，反映外汇流失风险依然存在，或会因外围形势有变而重新加剧。

除了朝鲜半岛会否擦枪走火外，特别值得留意的是美国经济数据会否又转好，令储局如期在年底前缩减资产负债表（缩表），储局史无前例地量宽印了3.6万亿美元钞票，令全球资金空前泛滥流窜，当其缩表时对环球资金流又会造成多大冲击？对美汇造成甚么影响？会否刺激新一波人民币贬值以至内地走资？这些都难逆料，相信北京不会掉以轻心。（完）