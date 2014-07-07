香港《经济日报》：人币不随美国起舞 亦难再贬

(7月7日社评)

中美战略与经济对话周三展开，美方已先发炮批人民币低估，惹外界关注中方会否一如过往，推升人币回应美方。惟人币近日不升反贬，反映人币后市关键，重在内地因素而非美国。

人币滙价近日再惹关注，因人币兑美元滙价在上半年累贬逾2%后，美方显按捺不住，将来华出席本周三中美战略与经济对话的美国财长杰克卢，上周批人币低估造成中美贸易不公，惹外界憧憬北京在美国压力下，会促人币再升。

美国固不乐见人币在今年上半年较显着贬值，遂打开口牌促人币莫再大贬。惟美国亦无太大意图迫人币大升，皆因美方亦知，人币兑美元滙价自2005年后累升逾3成，美中贸易逆差却不减反增，与其续与中方纠缠在人币问题摆姿势，不如转为就个别行业向中方施压更实际，迫中方在汽车、金融、能源等加快开放市场。

而现届中国新领导层强调滙率政策自主性，不会如过往般随美国起舞，故美国出口术欲促人币升值，人币上周却不升反贬，以彰示中国不会再因美国挟迫，而推升人币。故人币的后市关键已不在美国，而是怎样的滙率政策，对中国才最有利。

近期内地外贸已现暖意，出口增长自4月起由负转正，外界更料6月出口将达双位数增长；且上月内地制造业采购经理指数（PMI）已升至51的今年新高，主因是出口定单持续改善，而只要出口能保持暖意，人币自没需要再贬，甚至会稍为回升，否则势惹美欧甚至新兴国指摘，批中国打货币战损人利己。

故人币在下半年的走势，在于中国实际需要，若经济尤其出口动力有限，那人币料呈横行；若内地出口表现续改善，那人币则有可能低位回升，此亦是投资者要捕捉人币入市时机的关键。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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