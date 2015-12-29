香港《信报》：人币贬值颠覆港离岸市 成就上海登位

（12月29日社评）

香港作为人民币离岸中心龙头，面临的最大挑战并非来自其他后起离岸中心，而是誓要于2020年成为国际金融中心的上海。内地在8月中突然推出＂新滙改＂主动让人民币大跌，造成空前贬值预期，触发大规模资本流动，并彻底颠覆香港的离岸人民币市场，不难想像，香港鸣锣响道的任务已进入末期。

今年以来，人民币兑美元在岸及离岸价分别下跌超过4%及5%，当中绝大部分跌幅是在8月中新滙改后录得。香港作为金融改革试验场，在这一轮贬值潮中练就应对市场震荡的实战经验，正好被利用来襄助内地铺路开放资本账，配合日后把上海推上国际金融中心的大位。上周人行宣布明年1月4日起延长在岸人民币（CNY）交易时段，收市时间由下午4时半延至晚上11时半，覆盖部分欧洲时段，加上国际货币基金组织（IMF）早前将人民币纳入特别提款权（SDR），在在显示中国不懈把人民币推向国际舞台，并积极打磨上海。

不过，内地新滙改的时机选择却很差，正值经济下行压力增大，又处于股市灾后疗伤期，且美国正式启动加息，人民币主动贬值只会助长资金外逃。中央如此兵行险着，相信应有更大图谋，就是趁机检视开放资本账会衍生什么不可控的风险。

内地未做到全面开放资本账这一步，针对美元资本流动的管制无疑仍较严，但人行其实已布好阵势，在不同的离岸市场各有清算银行，头寸不足或过多均可在内地平盘，是重要的资本进出渠道。此外，点心债、人民币合格境外机构投资者（RQFII）及＂沪港通＂，更是特设的资本回流通道，开放资本账可说基本上具雏形，只是尚欠大贬值与资金流大逆转的压力测试考验。

论策略，中央要了解全局，最简单方法是用离岸市场做演习、作缓冲，即使出现混乱也不会直接波及内地。目前香港人民币市场须应付的，也是将来内地开放资本账后会遇到的，可是，对中港两地的意义却大不同。

对香港而言，人民币突贬，颠覆了整个离岸市场生态。皆因自2005年7月滙改实施以来，人民币兑美元大体维持单边升值，持有人民币资产近乎稳赚，令存款急增，资金池快速形成；其后开展人民币贸易结算，更造就大量跨境套利机会，衍生的贷款及对冲需求极大，让本地金融机构生意滔滔。可惜，一场由人行编导的贬值（往后愈跌愈急），香港的顺风日子恐成过去。

对内地而言，人民币升势逆转引发资金流改变方向，在滙率及利率市场所掀的风险，正透过香港展现出来。短短两三个月，本港人民币存款大搬家，资金池显着缩水，衍生工具频现拆仓潮，人民币贷款需求骤降。另一方面，离岸人民币滙价相比在岸价更受市场供求左右，贬值后资金大为抽紧，圣诞假期前隔夜拆息定价曾飙升至九厘以上的新高。这些都是资本在短时间内大进大出引发的典型问题，正好由香港承受实战风险，让内地锻炼风险管理。

内地专家估计，人民币兑美元滙率已到了中期拐点，在未来几年进一步贬值机会很高。换言之，等到人民币贬够，吸引力再现之时，恰与上海晋身国际金融中心的目标时间相距不远，配合十三五规划，在2020年前有序实现人民币资本项目可兑换。

根据规划，上海将是全球性人民币产品创新、交易、定价和清算中心，日后一旦开放资本项目，相信会要求各方以人民币作为计价及交易主体。人民银行早前公布自家制滙率指数CFETS时，便特别提醒观察人民币滙价要看一篮子货币，不要只盯着美元，意在打造人民币为自成一体的国际货币，担当资本项目的主要交易货币，甚至取代美元。而这时间表和路线图的先决条件，是交易双方均愿意持有人民币，及对风险管理有把握，所以未来几年先让人民币贬个够，在离岸市场把风险释放，到升值预期再起时，上海安全接棒自可水到渠成。

过去多年，香港人民币业务能蓬勃发展，主要靠升值预期支撑，但这一阶段似已告终，跨境贸易结算中的套利生意首当其冲，发展人民币计价的离岸投资产品例如股票、保单等将举步维艰。官方仍会说香港是不可取代的离岸中心，问题是当上海条件成熟，在岸市场近在咫尺，哪管中央跟香港是否亲爱，离岸市场都剩不了多少生存空间。 （完）