香港《经济日报》：人币贬碍美加息 今年只加一次

（8月14日社评）

人民币贬值势头昨趋缓，市场转为关注人币贬值或令联储局9月加息机会下降。人币突贬势增美滙与美国经济变数，惟对储局最大影响非9月加息与否，而是今年加息只能是一次。

人币贬值冲击 储局加息添两变数

人币官方中间价连续三天下调，昨开市报1美元兑6.401元人民币，较上日中间价再跌1.1%，惟人行高层其后大派定心丸，指人币滙率校正已基本完成，人币滙价随即回稳，收报6.399，稍高于中间价。人币贬值似暂喘稳，市场焦点转向人币贬值对国际影响，其中最受关注的是会否令储局9月不加息。

事实上，从利率期货显示，市场料储局9月加息的机率，由人币贬值前的5成，现跌至不足4成。其实左右储局加息的，并非人币贬值本身，而是会否再添美国经济变数，此至少有两方面。

其一，美元会否强上加强。人币跌势虽似暂缓，惟从离岸市场与远期滙价来看，人币贬值压力犹存，其他新兴国见人币贬值预期未消，部分或趁势再踩本国货币滙价以振出口，形成新一波新兴国货币贬值潮。如此恐演成全球多国货币斗贬，变相合力推高美元滙价之势，强美元强上加强，令美国变相磁吸致全球衰退与通缩，拖累复苏。

其二，中国经济弱恐影响美国。市场正忧中央迫不得已放手让人币贬值，或因内地经济下行压力较预期严重。中国作为新兴市场火车头，储局亦要忧虑中国经济续减速，势累新兴市场经济更疲弱，甚至其他和中国经贸关系紧密的发达国，包括美国经济，亦难独善其身。

冲击年底浮现 加息步伐缓慢难快

正因人币贬值或对美国经济形成负面冲击，储局在决定是否加息时，考量人币贬值因素亦是情理之中，但若说储局会因此就在9月不加息，恐言之尚早。

因人币贬值对美国的影响，可能需要更多时间观察，惟储局的算盘一直是希望尽早迈出加息第一步，且以当前的美国经济实况而论，上月失业率续处5.3%的低位，同期非农新增职位亦增21.3万份，若储局要在9月象征式加息一次，理据已日益充分，故储局在9月加息的机会仍不低。

然而，随着人币贬值负面效应发酵，即新兴国货币贬值潮或扩大，倍添美元强势，中国经济疲弱对全球经济的影响亦将陆续浮现，美国第四季经济与就业表现恐渐受冲击，故储局纵在9月加息，亦难在10月与12月的议息会议再加第二次。若强美元与中国经济走弱困扰难消，储局未来的加息步伐，亦势缓慢难快。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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