香港《经济日报》：人币再扩波幅 缓升格局难变

(11月21日)

中央表明将扩人民币汇率波幅，惟中央扩人币波幅，应是要推进人币汇率形成机制，并不等同加快升值步伐；且在国策与实际形势考量下，人币缓升格局仍难变。

人民银行行长周小川前天指，将有序扩大人币汇率浮动区间，令市场憧憬中央将允人币加快升值。然，若以为人币波幅扩大，等同升值将加速，恐是误判。中央扩人币波幅，应是三中全会力推的市场化改革中的一环，在人币汇率全面开放前，在中央容许的范围下，扩大空间进一步反映市场供求。

过往经验显示，中央扩大人币波幅非加快升值的前奏。三中全会虽揭开新一轮改革，惟中央仍极力求稳。且在国策和实际形势的考量下，人币缓升才最符中央利益。

其一，三中全会的核心思想，就是要推动市场化。人币若续稳升，出口企业在利润持续受压下，必须提高产品和服务的增值，此将有助倒逼经济升级转型。惟低增值商品出口仍关系大量企业和人民生计，中央无意一下子大幅推高人币。且美欧等发达国经济仍弱复苏，中央无意让人币加快升值，令竞争力雪上加霜。

其二，中央要加快人币国际化的进程，让人币在国际间获广泛认可和接受，就必须续保人币强势，以吸引更多国际投资者使用。惟美欧日等发达国，仍争相放水，以压低本国货币汇率撑经济。中央只要续保人币稳步缓升，已可增加国际间对人币的信心，实没有促人币大升的必要。

在稳中求进的国策下，在未来两三年，人币兑美元应将维持每年2-3%的缓步升幅；故若以中央将扩人币波幅，便等同人币将大升，则恐属见木不见林。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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