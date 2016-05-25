香港《经济日报》：人币滙改未煞停 中央调整步伐

（5月25日社评）

有外媒指中央对滙率市场化改革急煞车，空穴来风虽未必无因，惟外媒恐过度解读，因中央改革向来按情势调整步伐，滙改仅暂缓以解乱象，并非叫停，人币市场化的长期目标未变。

外媒传停滙改 误解中央用意

有美国传媒引述人民银行未公开的会议纪要，指中央去年8月再推滙改，促滙率机制更市场化，惟遇上金融震荡后，中央已对此失去兴趣，人币滙率再度由官方严控，报导更形容国家主席习近平要对滙改「踩煞车」。市场关注中央的市场化滙改取向，是否如报导所指被煞停。

外媒有此推断，确非全无理据。因中央自去年8月再推滙改后，内地走资日益剧烈，人币在今年初更遭炒家猛烈狙击，中央现已改变策略，由更多地让市场力量决定滙价，转为推行政措施堵截走资，以至不惜动用外滙储备，于在岸与离岸市场直接和炒家对撼，力稳滙价。官方有形之手，确是近月人币兑美元滙价偏稳的关键力量。

惟若以此断言中央煞停滙改，则未免捉错用神。因中央实践改革向来是摸着石头过河，过程中难免因现实情况，要进两步、退一步。如去年再启滙改后，确暴露内地滙率机制与稳定金融能力的不足，不少投机者以至一般民众，藉各种非正规渠道潜走资金，加剧人币贬压，中央没可能对此不加理会，暂缓改革先堵漏洞实是应有之举。

续推滙改遇阻 重重难关待解

事实上，人币逐步迈向市场化，并要跻身具国际影响力的投资、储备货币，是中央长期国策，难因一时市场波动中断。如人币在今年10月纳入国基组织（IMF）特别提款权（SDR）篮子的进程，未因人币此前的动荡而变，故人币市场化步伐或有快慢，但整体大方向，应未变改。

然而，按目前的客观环境，中央要再迈步推滙改，难度确不低。一方面，美国储局今年或加息不止一次，加息幅度若超去年，或令美元滙价再呈强，加剧包括人币在内的新兴货币贬压，走资压力或较去年大；且中央「权威人士」强调内地经济料呈L形走势，V形反弹无望，恐预示经济下行压力难消，或为炒家再狙击人币增添藉口。

中央能否因就客观形势变化，续推滙改，关键是能否有效堵塞去年滙改发现的金融漏洞，以至加强沟通，避免市场误解中央滙改意图，徒惹不必要恐慌。此固说易行难，却是人币稳步迈向市场化、国际化时，必须跨越的难关。