香港《明报》：人币汇率改革搁下 情势诡谲求稳为先

(5月26日社评）

人民币汇率机制市场化出现反覆，人民银行再度主导人民币中间价，放诸内地金融情势，以至国际金融市场危疑诡谲来检视这个变化，今次反覆是从求稳出发，符合国情；因为以内地应对金融波动的往绩，若遇上内外金融情势相互激荡，是否有足够能力应对，已经成为悬念。恢复「官定」人民币中间价之后，人行严守汇率一关，将有助于应对当今的复杂金融环境。即使如此，内地仍然应该坚持人民币走出去成为国际储备货币的目标。

两金融改革触礁，股汇波动损耗大

去年8月11日，内地宣布实行人民币中间价报价新机制，参考前一日现货收市汇率，及综合考虑外汇供求情况和国际主要货币汇率变化后，由外汇中心综合制订中间价。若新机制运行顺利，有助减少扭曲，推动中间价走向市场均衡汇率，防止中间价持续大幅偏离市场汇率，提高报价的合理性。近日，有外国传媒报导，指人行于今年1月已经「悄悄」放弃新机制，恢复按政府意志决定人民币中间价，传媒形容这是走回头路。

人民币中间价新机制是一项金融改革，在人民币迈向国际货币进程中，是必要步骤，只是当时事出突然，市场未及消化，人民币汇价持续波动下调，形成市场对人民币贬值的预期，连带股市大幅下跌，迫使中央动用民脂民膏「暴力救市」，局面虽然稳住了，但是暴露出来的内地财金官员之颟顸，许多人因而对内地金融市场失去信心。至于今年初在股市引入的「熔断机制」，本来可强化风险管理，却由于水土不服，引致股市连日巨幅下跌，当局被迫撤回之后，股市才止泻。

人民币汇率市场化和熔断机制，从改革角度而言，前者具必要性，后者就对市场稳定发展有积极意义，只是内地财金官员缺乏操作经验，变成好事多磨。例如实行汇率新机制，若当局事前适当吹风，让市场大概知道是怎么一回事，则贬值预期就不会迅速形成并摧毁对市场的信心；至于熔断机制，虽然其他成熟市场也有实行，但是监管机构罔顾内地投资者多为散户，他们对机制效用知之不多，却是羊群心态容易一哄而起，致使股市出现哀鸿遍野局面。

内地长官意志的一套，用在复杂多变的金融市场，不仅未能应对变局，还会使事态愈搞愈糟，在这两次「改革」都充分显现出来，整体则付出高昂代价。

去年「8·11」到今年初这两次金融改革，都引致汇市、股市大幅波动，人行要动用外汇储备稳住局面，当局不会公布具体「代价」，只能靠一些数字折射出来。内地外汇储备高峰是在2014年年底，达到3.9万亿美元，去年8月约3.7万亿美元，历经截至今年初的人民币汇价波动、暴力救市等事态，外汇储备到今年2月跌至约3.1万亿美元，短短一年多时间，外汇储备锐减约8000亿美元，下跌之速、减幅之大，使人咋舌。

这个情况，可理解内地为何恢复由人行控制人民币汇率，特别是随着经济增速减慢，人民币贬值预期升温，结合未来内外金融情势，汇率暂时重返机制，看来有其必要。

摸着石头过河,变革跌跌撞撞

美国再加息，已经箭在弦上，美元强势无可避免，加上对人民币贬值的预期，若仍采用汇率新机制，不排除会出现汇率下跌和资金外流的恶性循环，重演过去一年多外汇储备显着流失的情况；另外，若美元持续对人民币大幅升值，内地不少企业都会深陷困境。去年8?11之后，有数据估算内地国企背负着约1.6万亿美元债务，人民币汇率下跌，影响它们的偿还能力，有估计人民币贬值3%，内地企业每年需多偿还超过250亿美元利息，对国企来说，这是难以承受之重。

内地恢复主导人民币中间价，从实践看来，人民币汇率再次咬住美元，于是今年以来汇价相对稳定。相对于其他经济体争相货币贬值以刺激出口，人民币跟随美元强势，虽然不利出口，但是从稳定金融、避免出现系统性风险着眼，「求稳」优先，暂时搁下「求变」，是适时而变的抉择。

中国的改革开放一贯摸着石头过河，一直走来都是跌跌撞撞，人民币汇率机制之反覆，只是整个庞大工程和历程的一个节点，并未偏离改革总趋势；即使如此，内地仍然应该适时宣示，人民币成为「有管理的可自由兑换」货币、成为国际储备货币的目标不会改变，让世人知道中国对改革开放的坚持和践行。