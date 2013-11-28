《信报》：周小川释政策蓝图 金融改革三面展开

(11月28日社评)

人民银行行长周小川在前天指，将加快汇率和利率市场化步伐，汇率、利率、资本账目可兑换与放宽市场准入各方面将有所动作，以配合经济转型。

金融改革将“三面展开”：一、是价格改革，包括汇率和利率市场化；二、加快资本账目可兑换；三、放宽市场准入。

自汇改以来，改革方向一直没有变，但人民币汇率形成机制的市场化程度迄今仍然不高。扩大人民币兑美元的波动区间，使人民币双向浮动，改动实在宜早不宜迟。

至于推动存款利率市场化，成立存款保险制的条件已基本成熟。联同上月人民银行优化市场定价基准利率，反映中国对于开放利率管制相当有信心。在汇率及利率市场化改革基础上，中国将加快推动人民币资本项目可兑换。

放宽市场准入方面，把金融服务市场化，加快与欧盟和美国进行投资保护协定（BIT）谈判，实施准入前国民待遇，正由上海自贸区负责试验。周小川对三中全会决定金融改革的纲领，作了政策落实路径和进度的概括。

如今人民币跨境贸易结算规模愈来愈大。然而，中国金融发展滞后，使人民币作为储藏投资的货币功能始终受到抑制。中国放松金融管制，明显有意加快人民币国际化步伐；通过金融改革支持经济转型，突破目前经济发展内部失衡。

但这些改革实际上是一场牵动社会利益重新分配的“制度革命”，能否打破利益集团的顽强抵制，显然是成败关键所在。短期而言，扩大人民币汇率兑美元的浮动区间，政策迫近眼前。当前的金融改革业已成为中国经济全局改革的重要突破口，得失牵一发动全身。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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