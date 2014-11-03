《星岛日报》：名医吁退场「止血」 展道德勇气

（11月3日社评）

向来备受社会赞扬的换肝权威卢宠茂医生，最近成为焦点人物，原因是挺身发起数百位医生联署《痛心疾首》声明，反对示威者违法占领道路，当中的「癌症论」更击起千重浪，到昨日他提出改变疗法来结束占领行动这场「流血不止」的手术，同样值得社会深思。

这批医生在报章头版刊登声明广告，不但震撼医学界，而且引起社会广泛关注。占领运动导致社会内部撕裂，专业不涉政治的医学界，亦难置身度外。

声明「支持警方专业执法，恢复市民使用道路的自由」，自然惹占领运动支持者反感。站在占领者一边的医学会会董蔡坚，就指如果香港患癌，「致癌物」是人大常委会针对香港普选特首设立提名框架的决定。

卢宠茂回应批评，指最重要是医好病人，如果致癌原因是遗传基因等不能改变的因素，即使探讨成因都未必有助医治。

卢宠茂昨日再以施手术形容占领行动，占领人士希望藉此医好香港的政治体制，手术进行了三十多天却「流血不止」，他认为应该另觅疗法。可是，领导和参与手术的人，郤仍不肯当机立断，接受现实及勇于改变。

相比之下，当初戴着道德光环号召群众参与「占中」的人，包括最近返回大学复教的戴耀廷和陈健民，眼看行动偏离了原定的方向，亦明知难改人大决定，而社会法治、经济、民生等多方面受到的创伤日重，又有没有勇气如卢宠茂医生所言，站出来公开道歉和呼吁群众退场？

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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