香港《经济日报》：汲历史教训 事事恶斗碍民主民生

(10月9日社评)
学生与港府对话好事多磨，市民除忧占领死结难解，更恐不合作运动遍地开花，窒碍政府运作，不利民生与民主。解套还须港府与学生善意互动，最迫切是双方释出诚意，促成对话。
港府与学生原定明天启动对话，以化解占领僵局，惟双方就会面议题，以至场地等细节各执一词，甚至隔空交锋，明天的首场对话能否如期展开、占领行动能否藉对话和平解决，此刻仍难乐观。
若部分议员以至市民展开新一轮不合作运动，港府的正常运作势遭窒碍，甚至恐令部分政府功能瘫痪，此对争取民主而言，其实非好事。
正如政治学大师法兰西斯．福山（Francis Fukuyama）总结人类选择政治制度的历史经验所言，自由民主的政治模式是文明社会制度的极致，惟民主的政府要有效运作，必须向人民提供三大元素。
其一是确保人民的个人安全；二是人民能分享经济成果；三是向人民提供教育、医疗、基建等基础公共服务。只有做到这三点，政府才能实施有效的民主管治。
香港要避免堕进政府失效、民主失败的困局，惟有透过对话化解矛盾。刻下最迫切要处理的是，无论港府与学生，皆要设法释出善意，尽快促成对话，而非对会面的枝节问题企硬，未释善意先现敌意，令对话胎死腹中。能否藉对话打开出路，既是香港民主路的一大难关，亦是必须跨过的一关。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。