香港《星岛日报》：经济压力促成中日韩破冰

瑞银对中国A股市场短期走势看法偏中性 看好今年H股市场表现
路透北京1月17日 - 瑞银证券周二发布策略报告指出，中国政府对金融去杠杆的努力还会延续，并在未来数月里对A股市场形成一定的压制，对A股市场短期走势看法偏中性；H股方面，国内南向资金的持续流入将带来H股估值上行，加上盈利有望明显改善，看好今年H股市场表现。
（11月2日社评）
在近代史中，东亚＂三国演义＂从来都是分分合合的循环。中日韩关
系经过三年冰封，在昨天结束的高峰会议开始解冻，三国面对经济压力和
北韩核武威胁，终愿意回归现实利益，暂且将历史恩怨与领土纷争的障碍
移开，欲重新走上合作之路。三国之＂合＂，对地区经济发展与稳定都是
好事，但百年矛盾剪不断理还乱，会否出现反覆，仍难逆料。
在2008-2012年间，中日韩每年举行首脑会议，商讨加强合作，但首
相安倍晋三上台后，为迎合右翼势力以巩固权位，对历史和领土问题态度
强硬，不惜扭曲历史，否认战争和殖民统治罪行，并剑拔弩张展示＂军事
肌肉＂，结果触怒中韩，会议嘎然而止，三国关系亦陷入低谷。
冷战于最近出现转机，韩国在幕后担当推手，大力促成三国峰会于首
尔召开，总统朴槿惠为此游走于中日之间。与此同时，安倍亦向中韩摆出
和好姿势，在不同场合两度与国家主席习近平见面，又不参拜靖国神社，
早前中国外长杨洁箎访日时，安倍更向习转交其亲笔信，邀对方访日，解
冻的讯息十分明显。
三国在重重波折后愿意言归于好，主要推动因素，是各自都面对的经
济下行压力，希望加强三方合作可为经济注入新动力。因为商议已久的《
中日韩自由贸易协定》若能签订，对三国经济发展的正面意义极大。
三国之中，韩国的忧虑特别大。经过几年冲刺后，该国经济后劲不继
，增长乏力，八月份出口按年减一成半，是连续八个月下跌，而制造业亦
呈萎缩，企业减少雇用员工，今年虽两度减息，经济仍没起色。面对此困
境，该国一方面极想促成《中日韩自由贸易协定》，在加强与中国经济合
作的同时，又欲恢复与日本的互利关系，另一方面则加入美国牵头的＂TP
P＂，在中、美、日之间玩外交平衡。
日本同样需要为经济打＂强心针＂，安倍上台后提出振兴经济三支箭
，冀摆脱通缩，刺激出口，并推行改革以促进企业投资，但前两箭射出后
，经济复苏仍然缓慢，今年第二季更出现收缩。为了令经济加快增长，安
倍寄望于中韩市场，但历史问题成为了绊脚石。对他而言，＂安保法案＂
通过已达到目的，现在是时候回到现实利益。
中经济亦正处于发展的转折点，最近结束的五中全会，把未来经济增
长定于7%以下，要在目前的国内外环境下维持经济不堕，也须与邻近的两
大经济体发展更紧密的合作关系，同时亦可突破美国藉＂TPP＂对中国的
围堵。
虽然三国基于实际经济利益由＂分＂转＂合＂，但历史与领土之争仍
然纠缠未解，如果处理不好，或出现未可预测的变数，转过头来又会影响
三国的合作关系。＂三国演义＂下一章是甚么，仍是未知之数（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透北京1月17日 - 瑞银证券周二发布策略报告指出，中国政府对金融去杠杆的努力还会延续，并在未来数月里对A股市场形成一定的压制，对A股市场短期走势看法偏中性；H股方面，国内南向资金的持续流入将带来H股估值上行，加上盈利有望明显改善，看好今年H股市场表现。
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