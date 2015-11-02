香港《星岛日报》：经济压力促成中日韩破冰

（11月2日社评）

在近代史中，东亚＂三国演义＂从来都是分分合合的循环。中日韩关

系经过三年冰封，在昨天结束的高峰会议开始解冻，三国面对经济压力和

北韩核武威胁，终愿意回归现实利益，暂且将历史恩怨与领土纷争的障碍

移开，欲重新走上合作之路。三国之＂合＂，对地区经济发展与稳定都是

好事，但百年矛盾剪不断理还乱，会否出现反覆，仍难逆料。

在2008-2012年间，中日韩每年举行首脑会议，商讨加强合作，但首

相安倍晋三上台后，为迎合右翼势力以巩固权位，对历史和领土问题态度

强硬，不惜扭曲历史，否认战争和殖民统治罪行，并剑拔弩张展示＂军事

肌肉＂，结果触怒中韩，会议嘎然而止，三国关系亦陷入低谷。

冷战于最近出现转机，韩国在幕后担当推手，大力促成三国峰会于首

尔召开，总统朴槿惠为此游走于中日之间。与此同时，安倍亦向中韩摆出

和好姿势，在不同场合两度与国家主席习近平见面，又不参拜靖国神社，

早前中国外长杨洁箎访日时，安倍更向习转交其亲笔信，邀对方访日，解

冻的讯息十分明显。

三国在重重波折后愿意言归于好，主要推动因素，是各自都面对的经

济下行压力，希望加强三方合作可为经济注入新动力。因为商议已久的《

中日韩自由贸易协定》若能签订，对三国经济发展的正面意义极大。

三国之中，韩国的忧虑特别大。经过几年冲刺后，该国经济后劲不继

，增长乏力，八月份出口按年减一成半，是连续八个月下跌，而制造业亦

呈萎缩，企业减少雇用员工，今年虽两度减息，经济仍没起色。面对此困

境，该国一方面极想促成《中日韩自由贸易协定》，在加强与中国经济合

作的同时，又欲恢复与日本的互利关系，另一方面则加入美国牵头的＂TP

P＂，在中、美、日之间玩外交平衡。

日本同样需要为经济打＂强心针＂，安倍上台后提出振兴经济三支箭

，冀摆脱通缩，刺激出口，并推行改革以促进企业投资，但前两箭射出后

，经济复苏仍然缓慢，今年第二季更出现收缩。为了令经济加快增长，安

倍寄望于中韩市场，但历史问题成为了绊脚石。对他而言，＂安保法案＂

通过已达到目的，现在是时候回到现实利益。

中经济亦正处于发展的转折点，最近结束的五中全会，把未来经济增

长定于7%以下，要在目前的国内外环境下维持经济不堕，也须与邻近的两

大经济体发展更紧密的合作关系，同时亦可突破美国藉＂TPP＂对中国的

围堵。

虽然三国基于实际经济利益由＂分＂转＂合＂，但历史与领土之争仍

然纠缠未解，如果处理不好，或出现未可预测的变数，转过头来又会影响

三国的合作关系。＂三国演义＂下一章是甚么，仍是未知之数（完）