香港中小企营商指数创新低 企业看淡前景惟未有裁员压力--调查

路透香港1月28日 - 香港生产力促进局周四公布的调查显示，2016年第一季的中小企业综合营商指数进一步下跌1.6至42.8，为指数创立以来新低。虽然中小企持续看淡前景，但投资意向尚算稳定，招聘意向维持中立，暂未有裁员压力。

今天公布的＂渣打香港中小企领先营商指数＂调查，综合营商指数由五个分项组成，其中只有＂招聘意向＂微升0.6至50.8，仍紧守50分界线，反映即使经济低迷，企业不至于有裁员压力。＂营业状况＂(40.3)、＂盈利表现＂(36.6)、＂环球经济＂(26.2)及＂投资意向＂(48.3)均延续上季跌势；但＂投资意向＂仅微跌0.6，仍贴近50分界线。

＂本年度开季中小企的经营信心未如理想，犹幸招聘意向及投资意向两个分项指数仍贴近50分界线。＂生产力局署理副总裁(企业管理)黄家伟表示。

是次调查的专题部分亦发现，72%中小企拟维持工资不变，26%则考虑加薪，平均加幅为4.1%，可见裁员减薪的警号尚未响起。生产力局建议中小企在此相对清闲的时期，重新检讨本身的强弱项，把握独有的市场优势并加以发挥。从事传统行业的中小企，应善用创意及科技，为旧产品及服务增值，并藉此加强控制成本及增加效能，为迎接经济回弹做好准备。

行业方面，三大行业分类指数继续低于50，其中制造业(41.1)和进出口贸易及批发业分类指数(41.6)均录得有纪录以来新低，反映业界认为市况严峻。制造业主要忧虑＂营业状况＂及＂盈利表现＂；进出口及批发业则受美国加息阴霾影响而看淡本季前景。零售业的信心则略为回稳，分类指数回升2.4至42.7，但看淡的情绪仍然弥漫。

渣打香港高级经济师刘健恒表示，本季指数数据疲弱，与新一年开始的市场动荡情况不谋而合，证明中国经济增长和货币前景持续不明朗为企业近期的销售和盈利展望带来负面影响。目前，出口、零售和内地访港旅客的增长仍然疲弱，相信中国的经济增长尽管已呈谷底反弹的早期迹象，但仍会持续偏软；香港的消费和投资情绪更可能要到2016年下半年才见改善。

该行预计今年香港的本地生产总值（GDP）增速与去年的估值持平，维持在2.4%。

是次调查于2015年12月期间进行，生产力局成功访问了809家本港中小企。（完）