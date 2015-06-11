香港两宗MERS怀疑个案仍在化验 暂未有任何确诊病例--卫生署

美国前财政部高官Nason出任美联储副主席呼声高--消息
路透华盛顿/纽约1月19日 - 据熟悉人员筛选情况的消息人士周四透露，美国通用电气(奇异,GE)高管及前美国财政部官员内森(David Nason)，是特朗普任内接掌联邦储备委员会(美联储/FED)副主席的热门人选，此一职位将负责美联储的银行业监管事务。
路透香港6月11日 - 香港卫生署周四称，现时两宗中东呼吸综合征（MERS）怀疑个案仍在进行化验，迄今为止香港没有任何确诊病例。
卫生署卫生防护中心总监梁挺雄向传媒表示，截至昨日中午为止的33宗MERS怀疑个案之中，31宗经化验结果已证实呈阴性反应，2宗仍在化验，至今没有任何确诊个案。
他并称，如果化验结果呈阳性反应或确诊个案，将第一时间公布。
昨日一宗新发现怀疑个案在社交媒体广泛流传，引发社会恐慌，更触发股市恒生指数.HSI一度急跌500点。
梁挺雄呼吁市民不要散播未经核实的资料，当局会保持高度透明。市民亦应注重个人和环境卫生，不要自乱阵脚，在现时机制与医管局加强监察，若从中东或南韩返港出现发烧或者下呼吸道病征病人将转介公立医院隔离及检查。
韩国保健福祉部周四通报新增14例中东呼吸综合征（MERS）病例，这令该国的感染病例增至122例。
香港政府此前对韩国发出旅游警示，并呼吁市民如无必要，应避免前往当地旅游及公干。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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