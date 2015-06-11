香港两宗MERS怀疑个案仍在化验 暂未有任何确诊病例--卫生署

卫生署卫生防护中心总监梁挺雄向传媒表示，截至昨日中午为止的33宗MERS怀疑个案之中，31宗经化验结果已证实呈阴性反应，2宗仍在化验，至今没有任何确诊个案。

昨日一宗新发现怀疑个案在社交媒体广泛流传，引发社会恐慌，更触发股市恒生指数.HSI一度急跌500点。

梁挺雄呼吁市民不要散播未经核实的资料，当局会保持高度透明。市民亦应注重个人和环境卫生，不要自乱阵脚，在现时机制与医管局加强监察，若从中东或南韩返港出现发烧或者下呼吸道病征病人将转介公立医院隔离及检查。