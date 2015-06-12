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时事要闻 | 2015年 6月 12日 星期五 12:07 BJT

香港全部46宗MERS怀疑个案证实对病毒呈阴性反应--卫生署

路透香港6月12日 - 香港卫生署周五称，46宗中东呼吸综合征（MERS）怀疑个案，经化验证实全部对MERS病毒呈阴性反应，迄今为止香港没有任何确诊病例。

卫生署卫生防护中心早上11时半的公布指出，截至昨日中午为止接获的46宗怀疑个案，全部证实并非MERS。

发言人并称，至于过去24小时内呈报的怀疑个案最新数字，以及个案的初步化验结果，将会适时公布。

针对此前网络误传MERS资讯引发社会恐慌，卫生防护中心将每日公布MERS资料由一次改为两次，如有确诊个案就会即时作出公布。

在现行机制下，若从中东或南韩返港出现发烧或者下呼吸道病征病人将转介公立医院隔离及检查。

韩国保健福祉部周五公布新增四例MERS病例，总数达到126例。10名MERS病毒检测呈阳性的患者死亡，不过这些患者本身已经患有严重疾病。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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