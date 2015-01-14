香港施政报告：政府拟推措施优化人口政策 暂停投资移民计划（更新版）

路透香港1月14日 - 面对香港劳动人口预期在2018年左右开始下降，香港特区行政长官梁振英在周三发表的2015年施政报告中公布多项策略，除了释放及培育本地劳动力外，更积极招揽外来的人才和专才，并叫停推行逾11年的＂资本投资者入境计划＂（投资移民）以优化政策。

政府于2003年10月开始推行投资移民计划，投资者可从不同的获准投资资产类别中选择自己的投资项目，而无须开办或合办业务。

＂计划在2003年推行时，正值香港经济衰退，需要吸引外来资金来港，以刺激经济增长。考虑到特区现时的经济状况，我们不应再重点吸引资本投资者来港，而是应聚焦吸引人才、专业人士，以及富创意的企业家来港为本港经济作出贡献。＂政府发言人称。

发言人并表示，暂停计划并不影响入境处于暂停日前收到的申请，包括已获批准（即原则上批准或正式批准）及仍在处理中的申请。

目前入境处处理超过1.2万宗审批中的申请。

梁振英在立法会宣读施政报告时表示，足够及优质的人力资源是香港社会和经济持续发展的首要条件，政府将制定全面政策回应人口政策督导委员会提出的五大策略，应对人口结构变化带来的新挑战。

在释放本地劳动力方面，政府将决定延长公务员的服务年期，亦会鼓励其他雇主因应情况，适当延长雇员的工作年期；并会加强托儿服务，支援有意就业的妇女，同时推动弱势社群就业。

在培育本地人力，教育局辖下的职业教育专责小组正积极研究进一步推广职业教育为具吸引力的多元途径，并会在今年年中提交建议。

此外，政府将优化政策，更积极招揽外来的人才和专才。包括吸引已移居海外的中国籍香港永久性居民的第二代回港发展；放宽＂一般就业政策＂、＂输入内地人才计划＂及＂优秀人才入境计划＂下的逗留安排，鼓励人才及企业家来港及留港发展。

在＂一般就业政策＂下，清晰列明投资类别申请人的相关考虑因素，以吸引更多海外企业家来港发展业务，并于明日起暂停推行＂资本投资者入境计划＂。

计划开始时的投资门槛为650万港元，投资者可选择房地产、金融资产包括股票、债券、存款证、以港元为单位的后偿债项及合资格的集体投资计划等。其后因应楼市炽热，政府于2010年10月起将房地产剔出投资类别，并将门槛升至1,000万港元。

据入境处资料显示，截至去年9月底止，申请投资移民的总数为40,392，其中九成为中国籍而已取得外国永久居民身分的人士。已获正式批准及原则上批准的数目共26,870，其中九成亦已取得外国永久居民身分的中国籍人士。

由政务司司长林郑月娥主持的人口政策督导委员会，明日将发表策略报告的全文。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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