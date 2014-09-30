梁振英称香港警队可应付本地社会问题 毋须出动解放军

路透香港9月30日 - 香港特区行政长官梁振英周二表示，政府内部没有对＂占领中环＂民众集会设定一个期限，但会密切注意情况；他并相信香港警队可以解决本地社会出现的问题，并不需要出动解放军。

市民争取民主抗争运动＂占领中环＂周日凌晨突然展开，香港警方同日傍晚提升行动，出动防暴警察企图驱场聚集于金钟一带的大批学生和民众，至周一凌晨期间先后87次施放催泪弹。期间不同媒体、社交网站、即时通讯平台等有不同消息流传，包括警方可能开枪驱赶民众，甚至出动解放军。但其后政府已澄清并否认此等传闻。

梁振英出席行政会议前对记者表示，希望社会不要再相信或去散播种种的谣言。

＂在面对这样的情况，当很多人提出这样一个问题作为一个思考，有没有需要根据《基本法》，请驻港部队去解决我们当前面对的问题？我对警队的工作有信心，另外的一层含意是甚么呢？我们香港社会出现问题，我们的警队是应该可以解决得到的，我们是不需要出动解放军的。＂他说。

目前，＂占中＂运动已由中区、金钟一带蔓延至铜锣湾、旺角等平时市民及旅客熙来攘往的旺区，多条主要干道被集会人士占据，但目前气氛大致平静，而警方亦暂未有新一轮的清场行动。

被问到会否对＂占中＂集会设期限时，梁振英表示，没有设定日期，但会密切注意情况，并知道这事件会持续相当长的时间，造成各方面影响，可能有一部份人现时都没有去充分评估。

面对当前严峻形势，负责领导政改谘询的政务司司长林郑月娥昨天表示，目前社会气氛并不有利于进行政改谘询工作，所以政府会审时度势，再找一个更适当时机推出第二阶段的谘询工作，但目标仍希望能在2017年落实让合资格的选民一人一票普选特首。

全国人大常委会上月宣布关于2017年香港行政长官普选办法的决定，规定提名委员会按民主程序提名产生二至三名行政长官候选人，每名候选人均须获得提名委员会全体委员半数以上的支持。这引发一些香港民众的不满，认为这不是真正意义上的普选，抗议人士发出“占中”威胁，藉此瘫痪香港的金融中心，向当局施加政治压力。原本“占中”发起人尚未宣布占中日期，但学生团体于上周五在罢课集会最后一天突然冲击并企图占据被称为＂公民广场＂的政府总部东翼入口前地，多名学生领袖被捕，触发大量市民前往声援，“占中”运动即提早展开。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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