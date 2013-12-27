香港《明报》：安倍撕破脸皮拜靖国 中国对日勿再存幻想

香港股票交易停牌时间长让投资者动弹不得 令做空成本高昂--浑水
路透香港3月27日 - 美国做空机构浑水(Muddy Waters)创始人Carson Block称，香港交易所持续时间长、动辄数年之久的暂时停牌，让投资人手上持股动弹不得，对于花钱借股票的做空机构而言成本高昂。
（12月27日社评）
日本首相安倍晋三到供奉甲级战犯的靖国神社参拜，无视本已陷于低谷的中日关系与韩日关系。虽然安倍会否带领日本走向复辟军国主义之路，尚需更多事实验证，但安倍上台首年已经积极推动修宪，日本重新走上军国主义之路的风险正在增加。中国要抛开中日友好的幻想，做好一切准备应对安倍政权的挑战。
由于美国、日本、韩国之间有军事同盟，韩国即使不满，最终只能无可奈何；唯独安倍知道中国必强烈反弹仍参拜，反映他的对华政策“斗”字当头。
不过，今次除了中国、韩国政府表示愤怒外；美国也即时表示失望。参拜无疑使东北亚情势火上加油，特别是朝鲜近期变局，安倍的举措，使局势添加不确定。
另外，近期环绕日本与中国的对峙，对照的美日同盟关系，有微妙状况。如中国划定东海防空识别区，但是美国除了派出两架轰炸机东来飞一转外，取态与日本保持距离，更提示美国的航空客机要向中国提交飞行计划。
中日争夺钓鱼岛，因并无迫切性，只要维持现状，中日都无出兵之理；但安倍到靖国神社参拜，此际表露出来的军国主义倾向，会使包括美国中国在内的国家思考：日本会走上一条怎样的路？所以，“安倍参拜神社”对区内局势，客观效果增加战争因素，而非增加和平因素。
中国对安倍到靖国神社参拜，外交措辞反应强烈，只看中国后续会有什么具体措施反制。既然安倍已经撕破脸，中国对中日友好不宜再一厢情愿。目前中国应对安倍的攻势应该是针锋相对，斗而不破，创造“于我有利”的主导摊牌时空。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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