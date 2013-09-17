香港《明报》：外力介入徒添猜疑民主派勿与美英合流

（9月17日社评）

近年，西方阵营对于香港事务，本已兴趣不大，因而，近日中国外交部发言人、外交部驻港特派员公署以至特区政府，先后批评美国和英国外交官员的举措，就特别值得关注。美英对港事转趋高调，北京一再强硬回应，反映敏感神经已经被挑动。民主派要保持清醒和谨慎处理，勿对美英有不必要的期望。

外交人员，如新任美国驻港总领事夏千福，了解驻地政经社会一些状况，甚至「收风」等，在所难免；至于这样的外交人员目的是否蒐集情报，北京即使不爽，最多也只能表达不满。

继夏千福后，英国外交及联邦事务官国务大臣施维尔在香港报章撰文，开宗明义谈及香港的普选，并表示英国「随时准备提供任何支援」。北京提高调门批评施维尔，因他的说法已非笼统支持民主那么简单。施维尔应解释「随时准备提供任何支援」的内容，港人有权知道英国的打算，不应被蒙在鼓里。

美英介入香港政制争议，使政制议题超逾香港范围，若发展至民主党主席刘慧卿所说「在国际层面讨论」，则事态性质又升级。若加入国际元素，肯定中国会就此与西方展开一场斗争，则届时作为战场的香港会发生什么事，就难以预估了。

美英就香港事务最终有什么盘算，无从得知，不过事态关键仍然在香港，特别是民主派拒绝与他们在同一阵线对付中国，则与中央政府对政制安排的商讨，会建立起一定互信。香港的民主进程已经到了关键时刻，政治人物和政党应该抛开美英盘算的影响，切实与中央商讨，寻求可以取得最大公约数的普选特首安排。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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