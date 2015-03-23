香港《明报》：中纪委海外追缉贪官 须坚持勿三分钟热度

（3月23日社评）

中共中央纪律检查委员会书记王岐山即将访问美国，一般预料，他将会就缉捕远走海外的中国贪官一事与美方展开磋商。

不少贪官或涉及贪贿案的疑犯，挟了大笔财富走出国门，内地如何打贪，始终无法堵上这一后门，形成你有你打、我有我走的无奈。但更大的无奈，是反贪腐变成徒具形式的走过场，国人不会信服中央真心打贪。

王岐山出访美国，另一个讨论重点是他将以中共中纪委身分出访，这比起派出公安部长或国安部长等政府官员身分来得高，显示了中共对追缉海外贪官的重视。不过，这反映中国政府在反贪倡廉的制度建设上仍有做得不足的地方，以致要出动具有＂党和国家领导人＂的政治局常委访美。王岐山是内地民众认定的反贪大旗手，然而这都是以中共机关中纪委的身分调查，为何不在国务院内部或政府架构设立反贪部门，使反贪机构国家化正规化，从顶至踵、由调查到民众教育一把抓呢？这样才能把反贪理念长久化，而不是藉着运动形式大干一场杀一批人，之后就由于各样原因轻轻放下。国人对此深有所感的原因，便是中共建政以来，类似的反贪打贪不胜枚举，可是风头一过，野草又生，始终未能根治。

从建设廉政的起点出发，藉着近两年的反贪浪潮从教育开始，再在调查拘捕起诉方面逐一完善，这才是可持续的反贪之路。否则的话，若然只是短暂反贪运动，当风潮一过，一切回到原位，不仅令国人失望反贪无效，而是对中共的失望，管治威信难以挽回。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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