香港《明报》：一个拜鬼的日本必无和平的世界

（8月16日社评）

昨日，是日本侵华战争的战败日，日本首相安倍晋三将之蜕变成为军国主义招魂的节日，为他第二次执政之后持续操作的右倾取态，带来阶段性高潮。

日本朝野蜂拥到靖国神社参拜战犯和安倍晋三在“终战纪念日”的讲话，日本不仅不承认侵略，还是向被蹂躏残害过的亚洲国家和人民发出挑衅。作为受害最深的中国别无选择，只有做最坏打算。

安倍在战败纪念日的致辞，未提及日本在二战对亚洲各国带来痛苦及反省，反而强调战后日本向各国和各地区伸出援手，这个说法与“大东亚共荣圈”不无契合之处。

还有，今年新年首个工作天上班时，安倍晋三统率自民党，齐唱被指是军国主义象征的《君之代》国歌；规模相当于航空母舰的“护卫舰”命名为“出云号”，当年侵略中国的日本舰队，“出云号”是旗舰，安倍根本是向中国人民挑衅。

安倍向世人宣示：日本停留在军国主义思维。中国蒙受军国主义的极大损害和痛苦，中国除了坚持要求日本正视历史、以史为监，还可以做什么？

中国首要调整心态，就是认识到所谓中日友好，现时根本不存在，中国只能做最坏打算、做最好准备。以中国的综合国力，不是全无反制之力。去年9月，日本民主党意图进一步控制钓鱼岛，中国开始派海监、海警等公务船到钓鱼岛定期巡航，令日本徒呼荷荷。

两国对抗的广度和深度当然大很多，需要作全盘规划，有序执行和应对。日本的变化，应视为激励中国奋发向上的动力，特别是军国主义正在复活的日本，中国要视之为机会，一个洗雪历史耻辱的机会。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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