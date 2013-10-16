香港《明报》：增发牌照“汰强留弱” 行会须交代理据

（10月16日社评）

行政会议决定增发两个免费电视牌照，被认为取态最积极的“香港电视”，未获牌照。商务及经济发展局长苏锦梁的解说缺乏说服力，政府应该提出证据，证明行政会议的决定公正。

从已知情况看，香港电视与奇妙电视和香港电视娱乐比较，看不到有何不及之处。（1）香港电视率先提出申请牌照，在延宕超过三年的日子，王维基领导的香港电视积极跟进，其他两台显得绝不紧张。

（2）奇妙电视和香港电视在申请书中，承诺六年投资约10亿港元，香港电视娱乐则是三年投资约6亿元，三个申请者基本相若；有关业务计划，香港电视主要自行制作节目，据知得到好评，看不到香港电视有何输蚀之处。

（3）最值得注意的是，香港电视则早已高薪挖角，据王维基表示雇请了数百人，并制作剧集。

香港电视在三个申请者中，有足够现象和理由相信香港电视较其他两个申请者更优胜。然则，香港电视为何未能中选，苏锦梁却拒绝披露香港电视落选的原因。

其余两间电视台，分属有线宽频和电讯盈科，他们经营收费电视，行政会议多给他们一条免费频道，与“引入真正竞争者”有明显落差。

这次增发牌照，过去三年多悬而不决，于是流言四起，但是，在没有使人信服的理由下，“王维基被政治封杀”的臆测，难掩悠悠之口。政府若公平公正处事，就应该公布顾问公司的评估依据和公布三个申请者的评分。公众对王维基并无偏爱，但是他若没有得到公平公正看待，则是性质极其严重的公义问题，绝对不会得到公众认同和接受。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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